（連線專訪）「騎車真的太酷了！」伊旺麥奎格20年冒險再啟機車友誼篇章

伊旺麥奎格（左）和查理布爾曼再度騎上機車，為紀錄影集《長路綿綿》展開長途旅程。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／首爾－倫敦連線專訪〕英國男星伊旺麥奎格與他的多年好友、英國演員查理布爾曼再度騎上機車，為 Apple TV+ 實境紀錄影集《長路綿綿》展開第四次長途旅程，兩人從蘇格蘭出發，最終抵達英格蘭南部的查理家，中途穿越荷蘭、波羅的海、斯堪地那維亞和北極圈，繞行歐洲大半圈，兩人笑稱騎了20年可能什麼也沒學到，「但我們不想停下來！」

伊旺麥奎格（前）和查理布爾曼在影集《長路綿綿》展現充滿冒險的精神與如兄弟般的深厚情誼。（Apple TV+ 提供）

自2004年首度推出《漫漫長路》以來已邁入20週年，這對摯友騎著愛車陸續在《長路迢迢》和《長路遙遙》中走遍天涯海角，卻始終未曾深入探索他們的家鄉歐洲。這次兩人於《長路綿綿》再度整裝出發，駕馭充滿個性、偶爾耍脾氣的愛車，將延續一貫風格，不走捷徑，而是選擇繞遠路，沿途欣賞風景，享受一切未知的驚喜與挑戰，展現充滿冒險的精神與如兄弟般的深厚情誼。

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查理布爾曼（左）和伊旺麥奎格因拍攝《長路》系列紀錄影集，友情更緊密。（Apple TV+ 提供）

兩人的首次旅程用攝影機記錄友情、困境與世界的壯麗，證明一輛適當改裝的摩托車可以帶你去任何地方，伊旺說沒想過這趟充滿「傻氣」的冒險會引發這麼大的迴響，也沒想過會進行這麼久，查理更笑說他們一開始根本不知道自己在做什麼，帶了一堆多餘的裝備，但或許正是那份「沒準備好」的勇氣，讓冒險顯得更加真實。

伊旺麥奎格（左）和查理布爾曼在影集《長路綿綿》繞行歐洲大半圈。（Apple TV+ 提供）

此次《長路綿綿》兩人回歸經典老車，以較慢速度緩行，不僅讓旅程更貼近當地風土，也更容易與人交流。伊旺回憶拍攝途中最令人難忘的插曲之一，就是在德國遇上醉醺醺的軍樂隊，受邀參加射擊俱樂部，「他們一邊喝啤酒一邊開槍，還熱情地分享週末派對的點滴，真的能感受到那段時光對他們的意義。」

伊旺麥奎格認為《長路》系列影集加深彼此對於友情的理解與接納。（Apple TV+ 提供）

這趟旅程也讓伊旺和查理重走20年前《漫漫長路》的舊路，造訪當年在烏克蘭拜訪的教堂與村莊，伊旺形容：「那裡像是時光倒流，我們不會講烏克蘭語，但一位老奶奶熱情地分享小鎮的歷史，臉上洋溢著喜悅，我永遠不會忘記她。」

至於這20年來最大的體悟，伊旺說是對彼此友情的理解與接納，「我們很不同，但在旅途中懂得尊重彼此的節奏，這是最關鍵的」查理則補充：「有人曾提醒我們，這樣的冒險可能會毀了一段友情，但我們證明了，這反而讓我們更緊密。」

影集《長路綿綿》帶領觀眾見證伊旺麥奎格（左）和查理布爾曼如何在公路與回憶中找到自由與歸屬。（Apple TV+ 提供）

至於為什麼騎機車是看世界最棒的方式？查理分享自己因旅途而有機會重新思念早逝的妹妹，「那是我第一次戴著安全帽流淚，靜靜想著她，也能對伊旺敞開心房。」伊旺則直言：「騎機車真的酷到不行。你永遠不知道接下來會遇到什麼事，這就是冒險的精髓！」

《長路綿綿》已於 Apple TV+ 全球上線，系列前三部作品《漫漫長路》、《長路迢迢》以及《長路遙遙》也於 Apple TV+ 熱播中，帶領觀眾見證兩位摯友如何在公路與回憶中找到自由與歸屬。

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