超猛！阿湯哥曝從影最危險特技 身上綁攝影機高空狂轉自拍

湯姆克魯斯為《不可能的任務：最終清算》綁上可折疊式攝影機，直接跳出飛機在空中瘋狂旋轉。（翻攝自YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列最新作品《不可能的任務：最終清算》今再曝光翻身跳傘（Jump Flip）及Snorri攝影裝置（Snorri Rig）兩支最新花絮，只見阿湯哥跳出飛機後，在空中做出翻轉動作，還有為拍攝在高空中旋轉畫面，直接身上綁上可折疊式攝影機，拍攝他在空中瘋狂旋轉的主觀視角，展現超狂搏命演出。

該片目前已知有包括空中飛行特技和潛艇的潛水挑戰，但這都不是片中最驚險刺激的特技動作戲份。劇組極力為這場特技動作戲份的細節保守秘密，希望把驚喜留到觀眾進戲院親眼見證，不過今天曝光的新花絮中可先嚐鮮看到部分驚險拍攝過程。

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湯姆克魯斯為《不可能的任務：最終清算》跳出飛機後，在空中做出翻轉動作還自拍。（翻攝自YouTube）

阿湯哥表示，這場特技動作戲絕對是他從影至今親自演出的所有特技中最具挑戰性的一場，他甚至親自掌鏡拍攝了其中大部分的畫面，使用的是劇組特別為他量身打造的一台可折疊式攝影機，這台攝影機的設計能夠讓他在演出特技動作的同時，把這台攝影機打開來然後拍攝自己。

提到這場「深藏不露」的戲，阿湯哥笑說：「當你看到那些鏡頭的時候，相信我，你一定會知道。如果我身上沒有那台攝影機，就絕對不可能捕捉到那些畫面。那是一種非常獨特的視角。」這讓特技動作指導兼二組導演韋德伊斯伍德形容簡直「危險到了極點」。

導演克里斯多夫麥奎里坦言，當阿湯哥第一次嘗試的時候，自己害怕到差點想吐，「然後湯姆又做了18次，而且他還想再來一次，那時候我才終於說不行。我心裡在想：『別把老天爺給惹毛了，我們已經拍到我們需要的畫面了。』」他停頓了一下，想到全球觀眾親眼目睹這場戲份時的反應，補充說：「我保證你們絕對不會有心理準備。」《不可能的任務：最終清算》將於本週六（17日）正式在台上映。

《不可能的任務：最終清算》翻身跳傘花絮：

《不可能的任務：最終清算》Snorri攝影裝置花絮：

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