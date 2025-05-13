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林知衍《玉氏夫人傳》遭亂棍暴打 潑尿復仇超解氣

《玉氏夫人傳》林知衍飾演的奴婢「狗德」慘遭大小姐暴打。（中天娛樂台提供）《玉氏夫人傳》林知衍飾演的奴婢「狗德」慘遭大小姐暴打。（中天娛樂台提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星林知衍主演古裝劇《玉氏夫人傳》在台播出，她原先抗拒演出，一度對史劇題材沒有信心，不過戲中飾演的奴婢「狗德」翻身成貴族大小姐，上演機智逆襲記，口碑叫好。

林知衍在劇裡常幫服侍的大小姐抄寫詩詞而學會認字，卻時常受到大小姐虐待，認為無法改變命運的她，內心卻有著單純的夢想「不是被打死，不是餓死，而是壽終正寢」，後來因一次機緣讓她假冒身份，逆襲成為名門千金，甚至成為「朝鮮版律師」，為弱勢族群伸張正義，展現女性堅韌、果敢的一面。

首集劇情講到，林知衍被自家大小姐誤以為故意勾引她的未婚夫，慘遭大小姐亂棍暴打，除此之外，大小姐更命其他僕人「幫她淨身更送到父親房間」，要「狗德」獻身給主人，悲慘遭遇讓人心疼。

林知衍《玉氏夫人傳》淪為奴婢慘遭獻身。（中天娛樂台提供）林知衍《玉氏夫人傳》淪為奴婢慘遭獻身。（中天娛樂台提供）

正當大家以為「狗德」會受此屈辱時，她拿出鐮刀喊「復仇」，並往主人臉上砍一刀，更在面對大小姐的出言不遜時，直接頂撞「在這片天空下，沒人該死，還有你才是那個骯髒的人」，接著拿起尿壺往大小姐身上狂澆，大快人心。

林知衍除了演技精湛，近期她在實境秀《姊姊的產地直送2》被誇讚性情率真、可愛不做作，讓人見識到她「大胃王」的一面。她自曝過去為了吃而到餐廳打工，「大學時著迷日式拉麵，就到拉麵店打工，迷上手作漢堡，就改去那工作」，讓人佩服她對食物的執著。

身高166公分體重僅有48公斤的她，分享「若晚餐覺得吃得太飽，隔天就一定要跑起來，早上空腹做伸展和慢跑對身體好。」《玉氏夫人傳》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

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