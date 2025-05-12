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《嗨！營業中》擦身印巴戰爭 寵粉豪送GUCCI

《嗨！營業中》拍攝遇印巴戰爭爆發，左起包偉銘、吳映潔、白安、郭泓志、莎莎、姚元浩。（好看娛樂提供）《嗨！營業中》拍攝遇印巴戰爭爆發，左起包偉銘、吳映潔、白安、郭泓志、莎莎、姚元浩。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由好看娛樂出品的人氣實境節目《嗨！營業中》第五季播出後收視節節高升，日前更驚喜展開「義大利任務篇」，不只把鏡頭拉到歐洲，還直接從當地「扛名產回台送粉絲」，誠意爆表，再度證明全台最寵粉實境秀當之無愧。

《嗨！營業中》赴義大利出任務。（好看娛樂提供）《嗨！營業中》赴義大利出任務。（好看娛樂提供）

此次義大利任務偽裝成員工旅遊，實則全天候拍攝從日出忙到深夜，驚喜的是「鬼鬼」吳映潔也驚喜回歸與夥伴們共赴任務。拍攝過程中夥伴們竟與印巴戰爭爆發時間擦身而過，幸運搭乘轉機航班成功脫險，讓網友驚呼：「這根本是用生命在寵粉！」

為了回報粉絲一路以來的支持，成員們在義大利「自掏腰包」選購當地名產寵粉。莎莎透露：「選了GUCCI小皮夾，不分性別都適合使用，是我們的一點心意。」時尚實用兼具，象徵節目對粉絲的滿滿心意。

郭泓志宣布驚喜加碼。（好看娛樂提供）郭泓志宣布驚喜加碼。（好看娛樂提供）

但寵粉還不只如此，就在大家為GUCCI小皮件興奮不已時，郭泓志驚喜拿出「神秘橘色紙袋」加碼送出頂級精品！節目組僅透露是「H開頭的品牌」，引爆網友瘋猜：「難道是Hermès？」「求中獎！」、「追起來，也太值得了吧！」

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