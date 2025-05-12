「超胸女神」李芳雯重現秀場風情 同台楊慶煌情真情開嗓

李芳雯重現秀場風情。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視綜藝發爐收視持續驚天動地！週六晚上八點《超級冰冰Show》連續收視冠軍，獲得觀眾認證，10日4歲以上全收視2.23，最高收視2.71落在超夯單元「超級孩子王」分出勝負時，參賽小朋友黃子瀛與林映甄對抗周柏霖與周祐均，雙方哭成淚海，藝人們紛紛安慰的時候，孩子們用心全力表演，也緊牽觀眾的心。

《超級冰冰Show》邀請「超胸女神」李芳雯驚喜登場，亮麗造型加上熱力唱跳，讓現場驚呼連連。她個性直率，笑稱自己不會唱歌，便請來歌手麗小花代唱，蹲地演出重現經典秀場風情，橋段話題十足。

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《超級冰冰Show》邀請「超胸女神」李芳雯與楊慶煌同台演出。（民視提供）

隨後與楊慶煌合唱《只有孤單陪伴我》時，李芳雯真情開嗓，展現平時少見的一面。節目也安排蔡家蓁與白冰冰合唱母親節特輯《燕兒慢飛》，氣氛溫馨感人，感動觀眾。

白冰冰特別感謝主持群與所有來賓的精彩演出，尤其李芳雯與楊慶煌首次挑戰歌唱綜藝，表現亮眼。她也感謝孔鏘老師、君君舞團及馬嫂服裝設計團隊的全力支持，讓節目呈現更加豐富精彩。

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