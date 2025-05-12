永野芽郁爆當小三好憔悴 雙頰凹陷近照曝光「怕狗仔突襲」

永野芽郁捲入婚外情風波。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本清純派女星永野芽郁被爆出是介入田中圭婚姻的第三者，雖然經紀公司矢口否認，爭議仍持續延燒。在事件過後，永野芽郁被拍到雙頰凹陷、神情憔悴，與以前楚楚動人的模樣差很多。

根據《news-postseven》報導，永野芽郁上個月被《週刊文春》爆出成為田中圭的小三，且兩人的LINE對話還超級肉麻，關係匪淺。雖然雙方經紀公司否認出軌，也不承認LINE對話，不過牽手照指證歷歷，不少人都不相信雙方說詞，就連廠商都選擇與兩人切割。

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日本媒體曝光永野芽郁近照，氣色與精神狀態都與之前相差甚遠。（翻攝自X）

報導中指出，永野芽郁附近的親友透露，她最近相當憔悴，不但雙頰凹陷，眼睛浮腫，果然在《news-postseven》公開的照片中看到，永野芽郁前往東京某攝影棚時，氣色確實與以前差很多，而永野芽郁身邊的人也戒慎恐懼，保持著高度戒備狀態，在永野芽郁離開攝影棚時，經紀人也先到出口週邊巡視，確認停車場的車牌號碼，「在永野芽郁離開時，又再次環顧四周，然後迅速搭上經紀公司的車。」

雖然距離《週刊文春》第一次的報導已經3個禮拜，不過風波沒有平息的跡象，「聽說《文春》會對永野芽郁進行突襲訪問。」永野芽郁的經紀公司自然會相當謹慎。

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