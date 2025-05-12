濱田雅功滿血回歸 舞台上演男男接吻

62歲的搞笑團體「Downtown」成員濱田雅功在大阪萬博紀念公園的「ごぶごぶフェスティバル」戶外音樂節滿血回歸。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕62歲的搞笑團體「Downtown」成員濱田雅功先前傳出身體不適，自3月10日起暫停演藝工作，經過短暫休養，10日與11日在大阪萬博紀念公園紅葉川草坪廣場上的「ごぶごぶフェスティバル」戶外音樂節，他成功滿血回歸，10日首次登台亮相，恢復先前的強勁嗓音震撼觀眾，並跟大家約好「下次見」。

濱田雅功經過休息之後氣色恢復得很好，也順利完成音樂節。（翻攝自IG）

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音樂節首日濱田雅功以和服造型亮相，演唱了1970年大阪世博會主題曲〈來自全球的問候〉（暫譯），之後則唱出改編版的〈你好2025〉（暫譯）。現場氣氛高昂，他也用標誌性台詞「非常感謝大家光臨，觀眾就是上帝」向大家問候。

濱田雅功（右）和歌手木村Kaela擁抱。（翻攝自X）

接著迎來父子檔合作，濱田雅功的長子，搖滾樂團「OKAMOTO'S」34歲成員Hama Okamoto也登場，兩人一起演唱了小室哲哉的〈WOW WAR TONIGHT ～時には起こせよムーヴメント～〉，從頭到尾共演唱6首歌曲。濱田雅功非常感謝到音樂祭的觀眾，還透露自已想在更大的場地進行演出。

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濱田雅功（左）在音樂祭的第二日火辣辣親吻西川教貴。（翻攝自X）

音樂祭第二日濱田雅功拿出諧星的搞笑本領，大方與TMRevolution（西川教貴）在舞台上接吻，現場觀眾頻頻尖叫。之後濱田雅功也演唱了由搭檔松本人志創作的〈Chicken Rice〉。在音樂節的最後，濱田雅功首次演唱了和「湘南乃風」共同創作的音樂節主題曲〈人生爆笑〉，這也是這首曲子第一次曝光，為音樂節畫上完美的句點。

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