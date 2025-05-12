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娛樂 最新消息

韓喜劇演員目標減重40KG 曝體重驚人變化：變健康了

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國喜劇演員洪允和體重曾高達100公斤，美食不忌口，她今上節目《兩點出逃Cultwo Show》分享近況，獲金敏璟大讚「時隔一個月沒見，臉都變小了。」洪允和曝光減肥成果，讓大家聽得津津有味。

洪允和開心分享自己的減肥成果。（翻攝自Naver）洪允和開心分享自己的減肥成果。（翻攝自Naver）

洪允和去年在YT頻道發下豪語，目標是「減重40公斤」，熱衷減肥的她，聽到旁人的稱讚，直說「現在身體變健康了，而且是輕輕鬆鬆的醒來，覺得非常幸福。」

洪允和透露，今天一早量了體重，距離目標40公斤還剩一半左右，「剛開始瘦了很多，覺得很有成就感，最近一週大約瘦1公斤」，面臨減肥停滯期。

洪允和參與《24小時健身俱樂部》演出。（friDay影音提供）洪允和參與《24小時健身俱樂部》演出。（friDay影音提供）

她說，「如果真的很想吃食物時，只要餐廳7點開，我就7點去，像早上也和民基（老公）8點30分去了醒酒湯餐廳」；洪允和最近在韓劇《24小時健身俱樂部》參演「美女三劍客」之一的朴二熙，展現絕佳的存在感。

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