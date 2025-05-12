（影）公益網紅全哭了 AJ哥遭個案反咬「毆打」本人親回應

公益網紅AJ哥行善卻遭到酸民攻擊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在TikTok（抖音國際版）做公益、接濟個案的慈善網紅「AJ哥」曹暐國近日在社群平台po影片，除了說明「關於新聞台邀採訪的回應」之外，也在片中落下男兒淚。主因是先前他取得霧峰個案拍攝同意後，對方反過頭來指他強闖民宅、擅開職播；另外自稱「鈦晶天王」的葉賓森也用太太的名義，匯款5千元給AJ哥，事後再告他詐欺，讓他想不透自己只是一心想做善事，為什麼社會變成這樣。

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AJ哥為了做公益，被有心人提告，帳戶遭凍結，只好把頸間超粗的金項鍊賣掉，未回應外界風風雨雨，AJ哥拍片除了說明自己做公益的起心動念之外，也對莫名遭到抹黑、挨告感嘆：「這一看就知道有人在背後操作，不需要多說什麼」。

AJ哥拍片回應關於新聞台採訪邀約，表示正在調適心靈。（翻攝自IG）

原本找AJ哥求助的霧峰個案，反過頭來咬他一口，AJ哥認為「支持我們的粉絲一定會很擔心，想詆毀我們的人一定很開心」也承認有許多媒體、新聞台和他聯絡想採訪他，不過他目前並不想接受採訪，因為他正在調適自己的身心靈，而且AJ哥認為自己做的是一件好事、善事，不懂為什麼「好人真的很難做」，付出與家人相處的時間、金錢、體力回饋社會，竟然會遭到這種下場。不過倔強的AJ還是很肯定地說：幫助弱勢這件事，他還是會做下去。

公益網紅賓賓哥表示，目前在網路上自稱賓賓嫂的人已多達7人。（翻攝自臉書）

另外一名同樣做公益資助弱勢的慈善網紅「賓賓哥」江建樺，最近也忍不住在職播時落淚，他認為自己正在做一件對的事，無奈有人故意稱他帶風向、蹭流量，更誇張到拿出槍枝在直播中嗆聲要用槍枝解決，嚇得粉絲趕緊報警，直播到一半的賓賓哥也受到警察「關懷」。

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更誇張的是「樹大招風」現在有不少中國想紅的十八線網友，打著「台灣第一網紅」找賓賓哥、AJ哥打PK，更有多達7名女子自稱是「賓賓嫂」，有人說自己懷孕，有人說被賓賓哥拋棄，讓賓賓哥忍不住搖頭說：「亂來」。

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