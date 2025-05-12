金賽綸遺作《吉他手》月底上映 新片海報藏洋蔥

金賽綸（左）主演《吉他手》確定30日於韓國上映。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演員金賽綸於今年2月16日離世，美好人生中止，她去年11月拍攝的電影《吉他手》確定30日在韓國上映，韓媒今公開21日將舉辦媒體發布會，屆時將首次和觀眾對話。

金賽綸在生前拍攝的最後一部電影《吉他手》中飾演無名樂隊的鍵盤手，和男主角一起透過音樂尋找愛情和人生旅程；劇組先前公開主題曲《沒有痛苦的世界》，金賽綸旁白說道：「人活著真不容易，所以我偶爾也想放下一切，那時真的很可怕，但現在我已經不悲傷了。」令許多影迷鼻酸。

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金賽綸遺作《吉他手》海報。（翻攝自Naver）

該片海報同步公開，可見金賽綸若有所思的望向遠方，似乎內心有許多故事和話要說，私下熱愛音樂的她，為電影苦練樂器，原以為能以該片復出，無奈早一步離開人世。

導演李善貞曾說：「金賽綸在片場展現很多正能量，真心希望她能華麗復出，就像主題曲要說的一樣，在沒有痛苦的世界獲得幸福。」透露OST音源收益會全數捐給「韓國生命尊重希望中心」。

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