親中仔批「台灣人沒國際觀」 財經網美反擊「是缺乏國家觀」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕財經網美「胡采蘋」經常在社群平台發文，談及台灣經濟狀況。近年來，「台灣年輕人沒有國際觀」的議題持續擴大，引起不少討論，今（12）日，胡采蘋轉發一張「台灣人在其他哪些國家最多？」數據驚人的資訊圖，並怒嗆：「台灣人缺乏的不是國際觀，是國家觀」，引發大批網友熱議。

胡采蘋發文反擊「台灣人沒有國際觀」的議題。（翻攝自臉書）

胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文坦言：「每次看到有人在辱罵台灣、說台灣人沒有國際觀、台灣很爛，我都會很想笑」，並痛批「因為這些人可能才是台灣最弱最沒國際觀的那一群」。從轉發的數據圖可見，根據僑務委員會統計資料顯示，台灣人在海外居住最多的國家前15名依序為美國、中港澳以及印尼，而其他台灣人選擇移居、長期工作的熱門國家還包括泰國、加拿大、越南、日本以及馬來西亞等。

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胡采蘋轉發數據圖，引發討論。（翻攝自臉書）

胡采蘋也反擊：「台灣人遠比想像中更關注國際經濟局勢，更具備經濟直覺，哪裡有成長率，哪裡就有台灣人」，最後更是怒嗆：「台灣人缺乏的不是國際觀，是國家觀」。貼文一出，許多網友紛紛留言贊同：「沒有國家觀真是講得太好了。」、「我每次出國就更愛台灣」、「數字會說話」，更有網友留言嘲諷：「親中仔心中，舔共才是有國際觀」、「真的！台灣很多人非常缺國家觀，最奇葩的是有一些人一輩子沒去過中國，但認為中國是祖國」。



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