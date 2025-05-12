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娛樂 最新消息

許富凱挑戰茄子蛋《浪流連》飆破音 一個轉念結局大轉彎

許富凱用心挑選演唱曲目，雙主題演出帶給歌迷不同感受。（何樂音樂X寬宏藝術提供）許富凱用心挑選演唱曲目，雙主題演出帶給歌迷不同感受。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王許富凱前兩天連續在台北Legacy舉辦「拾歌Plus」讚聲演唱會，這次以雙主題進行，兩場曲目大不同，但都讓歌迷聽了叫好，大讚曲目安排很好。

許富凱唱過北高雙蛋萬人演唱會，卻是首次到更能近距離貼近歌迷的Legacy辦演唱會，他笑說：「從沒來到這麼有名的舞台！兩天歌單快把我逼死了！」希望歌迷都能聽到適合自己心情的歌。

昨天母親節場次，天空下起滂沱大雨，粉絲們仍風雨無阻前來觀看，許富凱心疼長輩們如此奔波，應景清唱《雨傘情》感謝大家，也祝福歌迷：「遇水則發！下雨一定有它的用意。」

許富凱兩場演唱會主題和歌單大不同，歌迷聽得過癮。（何樂音樂X寬宏藝術提供）許富凱兩場演唱會主題和歌單大不同，歌迷聽得過癮。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

10日首場，許富凱選唱江蕙、陳美鳳、黃乙玲等天后歌曲向她們致敬，第二場則詮釋洪榮宏、蕭煌奇等台語歌王歌曲。

不過在翻唱曲茄子蛋的《浪流連》時，許富凱在最後吶喊處最高音地方飆破了音，他自嘲：「以前我是完美主義，長大後才體悟在這個破人生裡，一個破音算什麼呢！」他決定當場再挑戰一次，果然成功飆唱出完美高音，贏得全場熱烈掌聲。

許富凱也特別獻唱從未曝光的新歌《會記得喔》，這是他默默籌備的音樂作品要當成送給大家的母親節賀禮，這首歌也會在5月13日零點在各大音樂平台數位上線。

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