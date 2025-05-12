發文思念大S中國藝人只有他 感謝：教會我愛的樣子

毛不易（左）從《娛樂百分百》時期就非常欣賞大S（右）與小S。（本報合成圖，翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛過世百日時，由妹妹「小S」徐熙娣開始，引發了演藝圈接力發文悼念大S，除了「S幫」的「阿雅」柳翰雅、吳佩慈、范曉萱、范瑋琪、「黑人」陳建州，林志玲、言承旭、蔡康永、吳青峰、賈永婕、楊丞琳、徐懷鈺等人也紛紛以文字傾訴思念。在這一波「寫信給大S」的接力賽中，唯一發文紀念大S的中國藝人，竟是「毛不易」。

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毛不易從選秀節目《明日之子》以冠軍出道，除了歌手的身分之外，現在他也主持綜藝節目，很多人好奇為什麼毛不易會加入這波發文接力，其實很早之前毛不易就曾經說過他最欣賞的藝人是小S，他本人是《娛樂百分百》的忠實觀眾，當時就對大S、小S的機敏反應十分傾心。

毛不易其實並未見過大S。（翻攝自IG）

毛不易走紅之後曾經上過阿雅主持的節目，還貼心的問阿雅：「S姐過得幸福嗎？」知道毛不易欣賞小S，貼心的阿雅還曾經幫毛不易要到小S音檔替他加油，小S在錄音中說「我知道他（毛不易）很會唱歌，我想跟他說，謝謝他這麼喜歡我，但我希望他可以不要成為我，因為他那麼有才華，希望他可以越來越好」。

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其實毛不易從來都沒有跟大S見過面，但對於大S香消玉殞他卻十分感慨。在毛不易心中，大S從美容大王到電影演員，從七仙女到媽媽，始終美麗，始終勇敢。在毛不易的心中，大S始終堅持著她認為正確的事，那怕有時候正確也伴隨著痛苦，把整個人生分享給觀眾是一件非常需要緣分、更是一件非常需要勇氣的事。「或許對我來說永遠無法做到，但好在我的年少時代，遇見了這樣一匹孤狼教會我愛的樣子，教會我把遭遇講成玩笑，讓無數敏感猶疑的時劇，在歡笑中堅定起來，謝謝妳，我素未謀面的姐姐，我很想念妳」

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