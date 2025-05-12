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梧桐妹無預警返台 賈靜雯收修杰楷母親節2驚喜：很懂生存

梧桐妹（左）突回台替賈靜雯過母親節。（翻攝自Instagram）梧桐妹（左）突回台替賈靜雯過母親節。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕昨（11日）是母親節，賈靜雯在社群透露收到不少驚喜，像是大女兒梧桐妹特地回台慶祝、老公修杰楷準備了2樣禮物，讓她打趣笑喊：「很懂生存。」

賈靜雯開心展示老公修杰楷所送的出生年份相機。（翻攝自Instagram）賈靜雯開心展示老公修杰楷所送的出生年份相機。（翻攝自Instagram）

賈靜雯母親節老公修杰楷送的鮮花束。（翻攝自Instagram）賈靜雯母親節老公修杰楷送的鮮花束。（翻攝自Instagram）

賈靜雯分享，大女兒梧桐妹特地返台為她慶祝母親節，她和修杰楷也到信義區陪著梧桐妹和同學聚會，享受年輕人的週末時光，笑稱：「我們陪她跑趴，謝謝不嫌棄的帶我們玩。」

賈靜雯母親節收到咘咘、波妞送的手工卡片。（翻攝自Instagram）賈靜雯母親節收到咘咘、波妞送的手工卡片。（翻攝自Instagram）

賈靜雯母親節收到咘咘、波妞送的手工卡片。（翻攝自Instagram）賈靜雯母親節收到咘咘、波妞送的手工卡片。（翻攝自Instagram）

二女兒咘咘及么女波妞則準備了鑽石戒指造型的手工卡片，上頭的「祝」寫成「住」，賈靜雯看了後忍不住笑虧：「雖然很多錯字。」但女兒的心意讓她感到貼心。修杰楷送上一束鮮花，卡片寫著對妻子的告白：「老婆，不只母親節快樂，要每一天都快樂，愛你的寶貝們和老公。」他還買了一台賈靜雯出生年份的相機，被虧求生慾十足。

賈靜雯（中）、修杰楷（右）陪梧桐妹至信義區跑趴。（翻攝自Instagram）賈靜雯（中）、修杰楷（右）陪梧桐妹至信義區跑趴。（翻攝自Instagram）

賈靜雯全家人和媽媽、弟弟衛斯理一家齊聚過母親節。（翻攝自Instagram）賈靜雯全家人和媽媽、弟弟衛斯理一家齊聚過母親節。（翻攝自Instagram）

母親節當天，賈靜雯全家人和媽媽、弟弟衛斯理一家人一起慶祝，她感慨說：「身為母親，也是女兒，能每年跟家人相聚，在吵鬧聲中渡過是一種平淡又美好的幸福，好好抱抱自己，大大擁抱媽咪！母親節快樂。」

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