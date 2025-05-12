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娛樂 最新消息

台泰《鬼家人》合體 BKPP聽林柏宏37歲嚇傻「險噴出珍奶」

林柏宏（中）驚喜探班《冥婚鬧泰大》主創團隊，導演查揚諾布普拉寇（左起）、男主角Billkin、PP Krit、監製班莊比辛達拿剛。（金盞花大影業提供）林柏宏（中）驚喜探班《冥婚鬧泰大》主創團隊，導演查揚諾布普拉寇（左起）、男主角Billkin、PP Krit、監製班莊比辛達拿剛。（金盞花大影業提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國喜劇《冥婚鬧泰大》上週五全台正式上映，首周末開出亮眼票房，成為台北新片票房冠軍，台版《關於我和鬼變成家人的那件事》的「毛毛」林柏宏10日驚喜現身探班，和Billkin、PP Krit一起重現泰版中用手托下巴「嗚嗚」招牌手勢，上演夢幻合體。

《冥婚鬧泰大》監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇、人氣泰星Billkin與PP Krit上周來台4天3夜宣傳新片，話題不斷，主創難得訪台，許多影迷都敲碗台泰演員能合體，在片商特別安排下，林柏宏10日驚喜現身和《鬼家人》監製金百倫一起帶著台灣小吃刈包、珍珠奶茶及芋圓豆花前往探班。

林柏宏一見BKPP忍不住直呼「你們真的是太帥了」，由於Billkin和林柏宏不久前曾在米蘭時裝周碰面，再度相見立刻熱絡暢聊，林柏宏也全程用英文交流。台版「毛毛」與泰版「迪迪」首合體，兩人同樣飾演鬼魂，得靠各種技術「飄移」走位，不僅得飄到定點，還得同步注意情緒、講台詞，挑戰很大，林柏宏分享自己有使用特殊移動機器，誇PP Krit機器操作得很好，PP立刻自爆第一天曾飛出去頭還撞到。

PP好奇詢問林柏宏的年齡，得知他37歲，驚訝到珍奶差點噴出來，說他看起來有夠年輕，林柏宏也打趣回：「我知道你們的年齡，大概18歲吧！」引來全場爆笑。林柏宏接著比出大拇指說：「我很羨慕你們，這麼年輕就有很棒的表演，唱歌也厲害。」向來很會做效果的PP秒回：「我知道，謝謝。」彷彿充滿自信的「迪迪」上身，再度引發眾人大笑，雙方互動十分熱絡。

監製班莊和導演查揚諾對林柏宏在《鬼家人》中，到底講了多少次「不敢相信」格外有興趣，林柏宏表示：「片中應該超過10次，後續宣傳更多，有些廣告也使用了這個台詞。」金百倫在旁補充，這句經典台詞其實是林柏宏自己發想的，讓他們聽了非常驚訝。當天雙方聊到欲罷不能，最後交換了禮物，留下難得的「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」以及「嗚嗚」款合影，BKPP看到現場《鬼家人》的巨型海報，還特別向林柏宏問了許光漢的近況，許願未來有機會再碰面。

主創順利結束4天訪台行程，Billkin說：「這趟真的很好玩，見到好多粉絲，不管跑戲院還是首映典禮，感受到溫暖支持，希望之後常來，大家要注意健康照顧好自己。」PP Krit則說：「很開心海外巡迴和粉絲見面，謝謝大家真心支持，希望很快跟大家見面。」《冥婚鬧泰大》全台熱映中。

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