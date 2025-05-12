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張艾嘉陪98歲媽媽過母親節！不敢拿終身成就獎：別催我退休啦

張艾嘉怕被催退休，強調還在工作。（記者王文麟攝）張艾嘉怕被催退休，強調還在工作。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕張艾嘉、陳庭妮今天（12日）出席世界展望會的活動，被問到昨天是母親節，張艾嘉提到高齡98歲的母親，陪伴就是最好的禮物。

張艾嘉、陳庭妮並沒有合作過作品，不過曾有過幾面之緣，此次一起前往花蓮災區一起當志工，也培養出好感情。陳庭妮很希望能夠與張艾嘉合作，想要跟宇宙許願，張艾嘉則大讚陳庭妮是個充滿愛心的孩子，在這一趟花蓮行深深感受到她的真心。

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本來世界展望會的活動是在11日舉行，不過為了陪伴媽媽，張艾嘉特別晚了一天回台灣。被問到有沒有送花或者送禮物給媽媽？張艾嘉笑說：「不能再送了，我們家的花都變成花園了，我跟我媽講，今年不再給妳買花。」

張艾嘉認為，女兒的陪伴對媽媽最好的禮物，而身為母親的她，兒子王令塵也帶著老婆與她一起吃飯過母親節。至於是否會催兒子快生小孩？張艾嘉笑說：「我不會催生，我幫不了忙的！」

陳庭妮（左）盼有朝一日能與張艾嘉合作。（記者王文麟攝）陳庭妮（左）盼有朝一日能與張艾嘉合作。（記者王文麟攝）

張艾嘉2日獲頒第27屆義大利烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」，她笑說其實有點怕拿終身成就獎，因為大家會催她退休，不過她還是會繼續工作，除了秋天將推出由她監製的電影《他年．她日》之外，張艾嘉表示一年當中有兩件事永遠不會改變，其一展望會要她做什麼她都願意，另一個是由張艾嘉創立的果實基金會，鼓勵從事藝術工作的年輕人，會繼續親力親為。

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