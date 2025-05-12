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「獨臂刀王」王羽故居成猴寨 4億豪宅無人住

王羽（左）與愛女王馨平。（本報資料照，記者胡舜翔攝）王羽（左）與愛女王馨平。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕一代大俠「獨臂刀王」王羽瑜2022年4月過世，享壽80歲。生前在影壇風光無比的他，曾經對自己位於新店的豪宅相當驕傲，還特別拍影片介紹房子，只見裝潢金碧輝煌，連馬桶都是大理石和金子打造而成。昨（11）前主播劉芯彤提到王羽豪宅目前無人居住，反倒被一群潑猴霸佔，令人唏噓。

王羽位於新店的豪宅。（翻攝自臉書）王羽位於新店的豪宅。（翻攝自臉書）

劉芯彤在社群發文說，社區有戶要賣4億多的房子，前屋主是「獨臂刀王」王噢，後來轉手出售，現在無人居住。過去打造得像皇宮的豪宅，如今卻被猴群佔據，成了新任屋主。

劉芯彤原本要去鄰居家參觀新裝潢，恰好看見王羽故居，這才發現裡頭竟然被猴群霸佔。

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王羽故居當初是以新台幣1億元購入，經過他精心裝潢，儼然有小皇宮風采，王羽也曾經邀請媒體開箱新店豪宅，當時他說土地共1100坪，是買地自建。為了住得更舒適，王羽砸下3億元打造出包含地下室的2層獨棟樓房。

王羽因在《獨臂刀》當中飾演獨臂刀王，一度成為香港影壇收入最高的武打演員。（本報資料照）王羽因在《獨臂刀》當中飾演獨臂刀王，一度成為香港影壇收入最高的武打演員。（本報資料照）

王羽生前有意將豪宅出售，當時開價人民幣3億元（約新台幣14億元），卻未成交。

王羽過去因拍攝多部香港邵氏武俠片走紅影壇，其中以《獨臂刀》最為人知，甚至讓他贏得「獨臂刀王」稱號。在李小龍走紅之前，王羽曾是香港影壇片酬最高的武打演員。

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