才被爆和富家千金結婚 李唯楓突爆近況：結束這段關係
李唯楓與女友Min結束兩人關係。（資料照，記者胡舜翔攝）
〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手李唯楓今年3月曾被傳與交往近4年的女友Min悄悄登記結婚，但是他否認，當時經紀公司回應表示：「有好消息會和大家分享，希望大家給他們一些空間。」不料今天他主動在社群宣布兩人結束這段關係。
之前傳李唯楓和富家千金交往，甚至結婚了，但是他重申尚未結婚也沒有生孩子，更稱女友不是千金，「她就是一般的中產家庭，不是富家千金。」
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今天李唯楓發文：「關於我與Min的決定，謝謝大家一直以來的關心，特別是對我與Min這段關係的支持與祝福。經過一段時間的深思熟慮與溝通，我與Min已經決定正式結束這段關係。」
李唯楓還提到：「我們曾一起經歷人生中的許多重要時刻，無論是事業起步的掙扎，還是生活中的小確幸，她都陪著我，讓我學會了更溫柔地對待生活、對待愛。我相信我們都曾真心地在這段感情裡付出過，也努力想讓彼此變得更好。」
雖然結束感情，但是李唯楓感謝Min的家人，並說：「Min是一個非常溫暖、善良、也很努力的女生。這段關係讓我學會了更多關於珍惜與體諒，也讓我在人生的這一段，有她作伴，不論未來是否同行，那些回憶都是真實存在的。這不是一段有傷害的結束，而是一段彼此理解後，選擇放手的決定。」
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