張艾嘉心疼剴剴 陳庭妮曝921地震像世界末日：親戚當天使了

陳庭妮（左）、張艾嘉一起當志工做愛心。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕張艾嘉、陳庭妮出席「台灣世界展望會 2025飢餓三十-搶救奮力生存的孩子」啟動記者會，張艾嘉被問到最近備受矚目的剴剴案，坦言十分心疼，希望這只是個個案。

陳庭妮回憶起921地震，坦言至今對地震仍有陰影。（記者王文麟攝）

去年花蓮的0403地震造成嚴重災情，相隔一年，張艾嘉、陳庭妮重返災區去看修復狀況，並關懷受災戶。其實住在台中東勢的陳庭妮也曾經是地震受災戶，小學時遭遇921地震襲擊，家裡房屋倒塌一半，還有不少親戚都去當天使了，「對我來說就像看到世界末日！」她坦言至今都很害怕地震，要住飯店都要先問住幾樓。

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張艾嘉則是想起921時，她才剛要搭上飛機來台宣傳電影《心動》，沒想到卻接到通知叫她不要來了，原因就是發生了大地震。不過隔天她還是飛來台加入賑災，「我記得當時到了南投，看到很悲慘的狀況，所有帳篷搭在學校運動場，還有人為了食物吵架，我也嚇傻了。」她分享，這些在國外看過的景象，沒想到卻出現在台灣，讓她一時無法接受。

她表示，面對天災，要隨時隨地都要準備好，對於做愛心捐款助人，張艾嘉表示，做公益一定要自願，「我完全不會勉強別人，我不會叫朋友去捐錢，做愛心要打從心底。」

此次活動為「搶救奮力生存的孩子」，被問到剴剴案一事，陳庭妮表示，自己是在充滿愛的環境下長大，「我們孩子需要大人去保護，希望這件事情不會再發生。」

身為母親的張艾嘉也心疼不已，希望剴剴只是個案，「有時候看每個案例的時候，不能在很情緒化的情況下看一件事情，這個保母為什麼會變成這個狀況，整個世界讓人充滿不安焦慮，不曉得發生什麼事，像這種真的不適合當社會或保母，又願意做的人又不夠。」因此她對於世界展望會這樣的機構，充滿著尊敬。

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