173公分短今1個月激瘦6公斤 出現可怕後遺症

身高173公分的短今因為常被人說「身材豐腴」鐵了心1個月減重6公斤。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕啦啦隊女神「短今」經常會收到網友叫她減肥，沒想到她認真起來竟然1個月激減6公斤，她先前問網友：「有發現我瘦成一道閃電嗎？」不過，變瘦之後的短今發現留下後遺症，那就是「應援的時候跳不太起來，好像很容易累」。

短今減重前的身材可說穠纖合度。（翻攝自IG）

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其實短今並不胖，身高173公分的她原本就是屬於高挑、豐滿型，但是每次只要聊到體重問題，她就會被網友拿出來說，也就是這樣，讓她下定決心努力減重，短短1的月就剷肉6公斤。最近身形明顯小1號的短今，也鬆口說：變得滿容易累。

短今變瘦之後體力也跟著下滑。（翻攝自IG）

短今的身材屬於標準，所以也有不少網友要她不要太在意別人的說法，甚至有人說「相較於林襄病態瘦看到腸子，我個人比較喜歡短今這樣，身旁的女性也會那麼苛刻瑜自己的身形與口慾，健康快樂最重要」。

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