晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

173公分短今1個月激瘦6公斤 出現可怕後遺症

身高173公分的短今因為常被人說「身材豐腴」鐵了心1個月減重6公斤。（翻攝自IG）身高173公分的短今因為常被人說「身材豐腴」鐵了心1個月減重6公斤。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕啦啦隊女神「短今」經常會收到網友叫她減肥，沒想到她認真起來竟然1個月激減6公斤，她先前問網友：「有發現我瘦成一道閃電嗎？」不過，變瘦之後的短今發現留下後遺症，那就是「應援的時候跳不太起來，好像很容易累」。

短今減重前的身材可說穠纖合度。（翻攝自IG）短今減重前的身材可說穠纖合度。（翻攝自IG）

相關新聞：全恩菲累了  突曬黑白照95字曝心聲

其實短今並不胖，身高173公分的她原本就是屬於高挑、豐滿型，但是每次只要聊到體重問題，她就會被網友拿出來說，也就是這樣，讓她下定決心努力減重，短短1的月就剷肉6公斤。最近身形明顯小1號的短今，也鬆口說：變得滿容易累。

短今變瘦之後體力也跟著下滑。（翻攝自IG）短今變瘦之後體力也跟著下滑。（翻攝自IG）

短今的身材屬於標準，所以也有不少網友要她不要太在意別人的說法，甚至有人說「相較於林襄病態瘦看到腸子，我個人比較喜歡短今這樣，身旁的女性也會那麼苛刻瑜自己的身形與口慾，健康快樂最重要」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中