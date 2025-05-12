強尼戴普前妻又當媽 安柏赫德迎「龍鳳胎」遭疑借腹生子

安柏赫德迎接龍鳳胎的到來。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕強尼戴普前妻安柏赫德昨天（11日）母親節宣布迎來龍鳳胎，安柏赫德雖然並未說是以什麼樣的方式生育，不過大女兒歐娜正是以代孕生下的孩子，此次安柏赫德再度迎接孩子到來，網友都質疑她是以借腹生子，引發爭議。

安柏赫德曾與強尼戴普有一段情。（翻攝自IG）

安柏赫德在IG表示，「2025年的母親節將是我永生難忘的一天，無法用言語來形容我的興奮，以慶祝我多年來努力建立的完整家庭。」

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安柏赫德昨天跟大家分享喜訊，宣布赫德家族一對雙胞胎，分別是女兒Agnes以及兒子Ocean。她表示，安柏赫德在4年前迎來長女歐娜（Oonagh）之後，世界徹底改變了，「我以為我不可能有比這個更多的喜悅，好吧！我的喜悅是之前的3倍！」

安柏赫德分享龍鳳胎的照片。（翻攝自IG）

安柏赫德表示，儘管自己在生育能力方面遇到了挑戰，但還是以自己的方式成為了母親，這是一生中最謙卑的經歷，「我永遠心存感激，能夠負責任且深思熟慮過後做出這個選擇，獻給所有的媽媽們，不論妳在哪，我和夢想中的家庭都與你們一起慶祝。」

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