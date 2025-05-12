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李芷霖否認當小三 網友怒問「IG訊息怎不解釋」 她無奈喊冤

味全龍啦啦隊人氣成員李芷霖近日捲入小三風波。（資料照，記者陳逸寬攝）味全龍啦啦隊人氣成員李芷霖近日捲入小三風波。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕味全龍啦啦隊人氣成員李芷霖近日捲入小三風波，一名網友在論壇Dcard爆料，指控她介入他人婚姻，甚至附上對話紀錄、匯款截圖及私密照片，暗指她當小三。雖李芷霖昨晚間已拍影片出面澄清，否認介入他人婚姻，但爭議仍持續延燒。

影片中，李芷霖針對先前被傳向籃球員林庭謙索取6千萬分手費的傳言，首度出面回應，她表示所謂的「分手費對話紀錄」，其實是對方竄改LINE截圖，甚至原本是林庭謙坦承劈腿的內容，無奈卻被濫用。

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然而，對於原PO曝光的IG私訊紀錄與部分細節，李芷霖在影片中並未正面說明，引發不少網友質疑，「你IG訊息的要不要一起解釋？這樣誰會相信？」對此，李芷霖也在留言區親自回應：「沒有這些訊息的存在我要怎麼解釋⋯ line訊息對不上？」不過部分網友仍不買單。目前李芷霖尚未對IG訊息部分進一步說明，而整起風波是否會牽連更多當事人，原PO是否確實為「正牌女友」仍有待觀察。

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