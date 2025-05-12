莫允雯遇從影最深情對戲 和戴立忍眼神交會「心就被填滿了」

戴立忍展現醫者不同面貌，回到家會洗碗、幫小孩收碗筷的丈夫和父親。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《院長爸爸》於5月12日晚間八點全球首播，由戴立忍、莫允雯領銜主演，改編自八仙塵爆事件，講述台北慈濟醫院當時收治燒燙傷患者的真實故事。戴立忍飾演院長趙有誠，在醫院是大家長，回到家則是會洗碗、幫小孩收碗筷的丈夫與父親，展現醫者不同面貌。

戴立忍飾演院長趙有誠，在醫院是大家長。（大愛提供）

莫允雯飾演院長夫人「小菁」，她分享有場戲是夫人生病在家，院長難得提早返家，兩人講了一些親密的話，看似平淡，卻情感深厚。她說：「是我演戲以來演過最平淡的一場感情戲，卻又是最濃厚的一場」，並形容那場戲帶來「相敬如賓的非常親密的感覺」，「戴立忍給的每個眼神每句話，好像不需要其他浪漫言語，就能完全填滿心靈。」

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莫允雯演出從影以來最平淡卻最濃情的一場感情戲。（大愛提供）

導演洪子鵬指出，這場戲是他與院長夫人訪談後，依照兩人開玩笑的語氣與互動加入的，「我自己看那場戲到剪接的時候，我自己本身就是很喜歡那一場。」洪子鵬表示，劇中急診室場景的醫護人員皆為真實專業醫護，所有動作、流程都忠實還原。他坦言這次深入田調，也影響他「對於生死的看法」。

製作人徐國倫表示，拍攝過程如同一段奇妙旅程。演員在試穿壓力衣時，就已感受到那份壓迫與艱辛，「真正遭遇到的人，當下的狀態是什麼樣的心情」，他希望觀眾能透過劇情體會當時處境，未來面對病友或家屬時，能多一份理解與同理，「是最難能可貴的」。

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