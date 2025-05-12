NONO堅稱不認識被害人 遭控性侵、猥褻一審明宣判

藝人「NONO」陳宣裕被多名女子指控性侵、猥褻。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「NONO」陳宣裕被多名女子指控性侵、猥褻，從去年5月開始，台北士林地檢署認定有6人受害，依強制性交等罪嫌起訴，此案經過士林地院審理，一審結果將在明（13）日上午11點宣判。

去年演藝圈接二連三爆出男星對女性進行性侵害、性騷擾，台灣也掀起「MeToo」話題，網紅「小紅老師」等多名受害者，集體揭露NONO惡行，7名受害者提告後轉移士林地檢署偵辦，目前士檢認定6人受害，遂依法犯3個強制性交、2強制性交未遂、2個強制猥褻等罪嫌起訴。

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NONO堅稱不認識受害者。（本報資料照，記者王文麟攝）

受害人指出，曾經在片場拍攝期間如廁時，遭到NONO尾隨，且NONO進入洗手間之後對受害者強吻、襲胸，還幸好受害者隨身攜帶電擊棒，趁NONO注意力鬆懈時今反擊後逃脫。受害者在身心煎熬下，過著宛如人間地獄的生活，又害怕名聲受損、輿論壓力，故多選擇沉默。後幾經思量終於決定集結受害者，一起站出來。

NONO（中）一審結果明（13）日出爐。（本報資料照，記者溫于德攝）

根據起訴書指出，NONO常利用「載女孩子回家」為藉口，趁機在車上伸出狼爪，受害者可能受到親吻、擁抱、露出生殖器等騷擾、部分受害者甚至強制性交得逞。士林地院去年起密集開庭，其中有2名受害者對NONO住家細節、格局描述得相當精準，但NONO始終認犯罪，更堅稱不認識受害者。

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☆《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」☆

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