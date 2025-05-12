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娛樂 最新消息

嘻小瓜泰國拍MV不慎大露點 「抹胸下滑變腰封」秒逃下台

〔記者侯家瑜／台北報導〕《女人我最大》近日邀請到嘻小瓜、愛雅、阿喜、朵拉、麻由，招供自己「社死」現場，嘻小瓜分享泰國熱舞自嗨卻大走光露點；愛雅則是月事外露血染曖昧男友人新車，主持人藍心湄、卞慶華聽完後都嘖嘖稱奇。

嘻小瓜節目帶來曾讓他露點的亮片抹胸。（TVBS提供）嘻小瓜節目帶來曾讓他露點的亮片抹胸。（TVBS提供）

嘻小瓜自爆曾在泰國拍MV「大露點」，讓其他來賓聽了嘴角失守，他當時穿著一套歐美感十足的亮片抹胸拍攝，收工後一行人前往當地餐酒館用餐，他自帶氣場被現場樂隊相中，邀他上台助興。嘻小瓜上台熱舞回應台下歡呼，跳到忘情處撫摸身體，不料一摸到胸口發現不對勁，低頭一看驚覺抹胸下滑變腰封，他羞到臉紅，邊逃下台邊大喊：「唉呀！露點了！露點了！」本以為現場都是泰國人，可以不被認出，誰知一下台就被一堆台灣人團團圍住，要求合照，還大讚他表演很精采，他至今回憶起來都還想鑽地洞。

愛雅分享曾因月事讓曖昧對象退避三舍。（TVBS提供）愛雅分享曾因月事讓曖昧對象退避三舍。（TVBS提供）

愛雅曾因生理期出糗，至今想起仍尷尬到不行，她回憶當時與一位曖昧對象約會，男生開著一台剛買的全白新車來接她，她穿著俏麗短裙坐上車，一路小心翼翼，想留下好印象，沒想到回家，媽媽尖叫：「妳屁股後面怎麼紅了整片？」她才驚覺月事外流到男生車上，當下只覺晴天霹靂，再三猶豫後仍鼓起勇氣打給男生道歉，對方平靜表示：「我在洗車了。」後來再見面，愛雅發現座椅仍留下無法清潔乾淨的污漬，她無奈苦笑：「真的太對不起他，我們後來也沒有在一起了。」

阿喜主持活動帶錯底褲而出糗。（TVBS提供）阿喜主持活動帶錯底褲而出糗。（TVBS提供）

另外，阿喜主持活動帶錯底褲，只好將過長底褲反摺塞進裙底，讓她3小時的主持活動，都只能半彎腰進行，就怕台下觀眾直擊她裙下糗態；朵拉主持燈會，現場下起大雨，她穿的平價綁帶高跟鞋遇水竟當場解體，讓她羞到耳根發紅；麻由則因用錯瀏海定型膠，導致髮尾凝結一整排黃色膏體，被誤以為沾到鼻屎。

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