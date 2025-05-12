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劉雨柔舊愛爆偷腥！婚姻不忠求原諒「我道德失守」懺悔信曝光

劉雨柔（左）與鄒政翰曾有過一段戀情。（翻攝自臉書）劉雨柔（左）與鄒政翰曾有過一段戀情。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕劉雨柔前男友、健身教練鄒政翰近日發文坦承自己在婚姻中出軌，全文以懺悔與愧疚為主軸，向現任妻子與家人公開道歉，表明自己「沒有藉口」，並承諾將用餘生努力彌補。

鄒政翰在文中表示，「我在過去的時間裡，做出了極其錯誤的行為，對我的伴侶不忠」，並強調這是個人道德上的失守，不推託、不逃避，願意承擔所有後果。他向妻子與家人致歉，坦言自己的自私與軟弱傷害了最親近、最信任自己的人，「這種傷害不是一句對不起就能抹去」。

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鄒政翰也提到，未來會專注於反省自我、修復關係，並用實際行動證明改變的決心，「我將用餘生去努力彌補」，希望這份公開的道歉能成為重建彼此關係的起點。不過網友反應相當兩極，有人稱讚他勇於認錯，也有人批評「出軌不是嘴巴說說就算了」。

鄒政翰道歉全文：

今天寫下這篇文字，是帶著極度沉重與羞愧的心情。我必須誠實面對大家——我在過去的時間裡，做出了極其錯誤的行為，對我的伴侶不忠。我沒有任何藉口，這是我個人的道德失守，是我必須承擔的一切後果。

我要向我的家人與伴侶致上最深的歉意。因為我的自私與軟弱，傷害了最親近、最信任我的人。我知道這種傷害不是一句對不起就能抹去或是挽回什麼，我願意用行動彌補，無論這需要多久，從現在開始我將付出最誠懇切實際的行動改變，重新學會如何成為一個有擔當、有誠信的人。

我會盡全力專注於面對自己、修復關係與反省人生。

最後，我要謝謝我的老婆長久以來對我的照顧與包容，對我曾經的信任與愛，我無以為報，我將用餘生去努力彌補，也希望這份公開的懺悔，是我重塑彼此關係的起點。

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