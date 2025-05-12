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娛樂 最新消息

李芷霖與林庭謙私密照遭外流！籃籃嚴肅發聲：要有最後防線

籃籃樂天新身分曝光。（資料照；樂天桃猿提供）籃籃樂天新身分曝光。（資料照；樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕味全龍啦啦隊女孩李芷霖近日被爆介入他人婚姻，一名網友在Dcard貼出對話、匯款紀錄與私密照指控她當小三，雖她昨晚已親自拍片澄清，風波仍持續延燒。同為啦啦隊女孩的籃籃今出席新節目《行！鬥陣出國去！》開播記者會時，表示與對方私下鮮少交集，只有在工作上有接觸，且對於此事尚未了解細節，而對於對方私密照外流，她則嚴肅呼籲女生要好好保護自己。

在該則爆料中還流傳出李芷霖的私密照，李芷霖昨認了主角確實是自己，是與林庭謙交往期間對方所拍攝，她當時已已要求刪除，未料卻出現在這次爆料，她痛心表示：「這已涉及散播個人私密影像，我會請律師提告。」籃籃聽聞此事是，認為女生在私密照這部分確實要很小心，即使當下很愛對方都要去避免此行為，還是要有最後的防線。

全新旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》主持陣容集結詹姆士、黃鐙輝、邵大倫、孫淑媚、黃姵嘉以及籃籃等一起出國玩，全程用台語交流、用台語玩遍世界各地。而日前與前經紀人丘秀珠爆出合夥糾紛的詹姆士今缺席開播記者會，邵大倫表示對方今天剛好有行程無法到場，黃鐙輝也補充：「出國時他還沒出事，但他現在有些私人的事情要處理！」 之後就未對此事多做評論。

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