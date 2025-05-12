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娛樂 電視

最美雙胞胎當「全腦開發師」 神級育兒術曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕被譽為「最美雙胞胎」的佩佩（蔡佩伶），於母親節在粉專分享一段溫馨影片，透露自己的睡前小儀式，就是講故事給女兒咪咪獎聽。她相信這樣的情緒連結，是孩子一生中最重要的心靈養分。

佩佩與大家分享睡前儀式感小秘密，原來是講睡前故事給孩子聽。（上品寢具床墊館提供）佩佩與大家分享睡前儀式感小秘密，原來是講睡前故事給孩子聽。（上品寢具床墊館提供）

為了陪伴女兒成長，佩佩特別進修兒童發展，取得心理碩士與多張國際認證，包括英國TQUK心理諮詢師與兒童全腦開發師，並時常透過社群平台分享育兒經驗，像是「0.5秒起床法」、「10秒入睡術」等影片都曾引發討論。

佩佩替心愛的女兒挑選的是幾米繪本的寢具，幾米也是她和女兒都很喜歡的繪本畫家。（上品寢具床墊館提供）佩佩替心愛的女兒挑選的是幾米繪本的寢具，幾米也是她和女兒都很喜歡的繪本畫家。（上品寢具床墊館提供）

她也提到，營造睡眠氛圍對孩子很重要，因此特別挑選幾米繪本風格的寢具，讓床鋪像童話世界，孩子安心入睡，潛移默化中培養審美能力。睡前的故事時間，她與咪咪獎最喜歡幾米的作品。她說，書中充滿色彩、想像與情感，就像大象擁抱的畫面，教會孩子溫柔地去愛，去感受生命的美好。

佩佩和咪咪獎溫馨祝福天下的媽媽，母親節快樂。（上品寢具床墊館提供）佩佩和咪咪獎溫馨祝福天下的媽媽，母親節快樂。（上品寢具床墊館提供）

影片中，佩佩也分享母女間的趣事。早餐時，一邊綁頭髮一邊聊夢話，咪咪獎有時半夜會夢中高歌，逗得全家笑翻。今年母親節，咪咪獎送給媽媽的禮物就是親唱一曲《當你的小孩真好》，還認真規劃要開YouTube歌唱頻道，佩佩也全力支持。最後，母女倆一起對著鏡頭說：「祝全天下的媽媽，母親節快樂！」希望每位媽媽都能與孩子共度睡前時光，把這份溫柔，成為最動人的回憶。

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