王識賢貼心幫妻圓夢 張詩盈見尪霸氣舉動：嫁對人了！

〔記者李紹綾／台北報導〕王識賢在華視、公視台語台奇幻輕喜劇《成功路上》事業有所進展後，除了想多賺一點錢、努力打拼外，更為了妻子張詩盈尋找合適店面，一圓她想開餐廳的夢想，這麼浪漫又貼心的舉動讓張詩盈感動不已。

王識賢（左）在《成功路上》貼心幫妻子張詩盈圓夢。（華視、公視台語台提供）

被問到另一半有沒有做過最浪漫的事，張詩盈感性回憶，有次深夜得知母親要動手術，人在台南的她煩惱著該怎樣才能到台北，沒想到老公霸氣說：「我載你去啊！小孩請假一起帶去就好。妳想看妳媽，我就載妳上去，免得妳胡思亂想。」事後回想這件事，讓她直喊：「真是嫁對人了！」

請繼續往下閱讀...

李程彬劇中穿越回到過去，他幽默笑說，既然都回去了，勢必要做一些什麼，很想反問劇中的角色建中：「為什麼不去買樂透，或是買張台積電股票，早就發大財了。」他隨即笑說：「但建中個性直接又粗線條，應該是他真的忘了吧！」

李程彬在《成功路上》穿越回過去。（華視、公視台語台提供）

《成功路上》每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。 5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法