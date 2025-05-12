Julia吳卓源公開現身了 面對觀眾認很緊張

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《搜查瑠公圳》在母親節前夕，上週9日搶先於高雄、台南、台中舉辦母親節特映會活動，邀請大家帶著家人一起進戲院，而片中母親代表－最美將軍夫人潘儀君、女主角Julia吳卓源也驚喜現身與觀眾合影同樂，歡度母親節。

Julia吳卓源（左起）與潘儀君、導演賴俊羽上周到台中、台南、高雄三地跑《搜查瑠公圳》特映場，與影迷暖心共度母親節。（伯樂影業提供）

張世、朱軒洋在片中飾演父子，有一段相當精彩的對手戲，分別飾演兩人妻子、母親的潘儀君，在特映會上回憶當時拍攝父子的場景，「我小時候也曾經住過日式房子，有機會透過電影再次回到日式房舍內，喚起了我小時候很多的回憶」。

請繼續往下閱讀...

Julia吳卓源（左）與潘儀君上周到台中、台南、高雄三地跑《搜查瑠公圳》特映場，與影迷暖心共度母親節。（伯樂影業提供）

提到張世跟朱軒洋在家中爆發衝突的那場戲，完全是演員現場跟導演討論出來的成果，「當下他們父子衝突非常劇烈連我都被嚇到，但這也讓他們和解的戲更加的令人動容，我覺得這個就是家人之間深深的羈絆，這是無法磨滅與割捨的，也因為如此，我們會珍惜、會和解，更會感同身受！」

《搜查瑠公圳》潘儀君出席特映會，與觀眾互動。（伯樂影業提供）

首次參加電影《搜查瑠公圳》特映活動的吳卓源坦言非常緊張，「團隊很用心還原1960年代的場景和時代氛圍，很希望大家會喜歡這部電影！」

Julia吳卓源（左起）與潘儀君、導演賴俊羽現身《搜查瑠公圳》特映場。（伯樂影業提供）

說到最難忘的拍戲經驗，Julia 吳卓源加碼爆料：「有一場我被朱栢康綁架的戲，朱康大哥擔心會讓我受傷所以都蠻手下留情的，反而是導演親自示範的時候下手比較狠，這一場戲的氛圍也讓大家都真實進入到情境之內，結果在掙扎的過程中自己也加入了朱栢康、李雪等人，成為多處瘀青的傷兵一員！」

特映當天剛好是母親節，Julia吳卓源把時間留給電影，向媽媽告假，相約在上映後一起去電影院看《搜查瑠公圳》。電影在22日上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法