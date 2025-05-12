《成功路上》爆衝突！王識賢不忍被「搬空」 火大要李程彬滾蛋

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬在華視、公視台語台奇幻輕喜劇《成功路上》穿越回到過去，他幽默笑說，既然都回去了，勢必要做一些什麼，很想反問劇中的角色建中：「為什麼不去買樂透，或是買張台積電股票，早就發大財了。」他隨即笑說：「但建中個性直接又粗線條，應該是他真的忘了吧！」

王識賢（右）在《成功路上》怒趕李程彬（左）出工廠 。（華視、公視台語台提供）

許莉廷劇中送上愛心湯品和卡片給吳翰林，兩人在廟口前談論夢想，她說出希望自己能夠當空姐環遊世界，吳翰林則說：「只要喜歡的人在一起，做什麼都可以，像是學開飛機或是當導遊，我也想要環遊世界。」間接對許莉廷表達自己的心意。談及小時候的夢想，許莉廷表示，童年經曾想過當空姐跟老師，覺得這兩種職業都很有氣質又端莊，後來發現老師也會有很兇的時候，加上要當空姐有身高限制，才逐漸放棄，進而朝著演員的路邁進。而被問到有沒有收過印象深刻的禮物時，吳翰林害羞表示：「收到朋友的禮物都很開心。有人記住自己喜歡的東西，把你放在心上，是非常的窩心又溫暖。」

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吳翰林（右）在《成功路上》向許莉廷告白。（華視、公視台語台提供）

李程彬在《成功路上》穿越到過去，一心想要阻止爸爸王識賢經營工廠，計畫騙爸爸一家人出遊，藉此搬空工廠讓工廠空轉，但因王識賢突然返家宣告計畫失敗，兩人爆發激烈的言語衝突，李程彬最終被趕出工廠。張詩盈認為李程彬雖然說法反覆，但他確實讓吳翰林成績進步，或許應該要接受他的建議。

吳翰林（右）在《成功路上》告白太會撩，許莉廷曝空姐夢想。（華視、公視台語台提供）

李程彬在《成功路上》穿越回到過去。（華視、公視台語台提供）

即將於5月18日播出的第四集，李程彬親自深入郭子乾公司調查，只怕王識賢再次受騙。然而，出乎意料的是，郭子乾竟跟原本想的不一樣，難道他的穿越讓郭子乾變成了好人？《成功路上》每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。 5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

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