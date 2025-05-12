八點檔男星「投餵」太猛烈！ 「極道千金」宮美樂不忍了出面控訴

宮美樂在《好運來》飾演有中醫背景的「歐陽芊」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕在民視八點檔《好運來》飾演洪毛的寶貝女兒「歐陽芊」，她還沒正式亮相，就已經被「爸爸」用滿滿的愛和零食給徹底「攻陷」。

洪毛（左）、宮美樂（右）在《好運來》飾演父女。（民視提供）

洪毛（左）、宮美樂（右）在《好運來》飾演父女。（民視提供）

宮美樂控訴，飾演爸爸的洪毛為了演好「寵女狂魔」，簡直把她當成真人版「食人魚」在餵養，她說：「他說他為了要演我的爸爸，竟然準備了一整櫃的零食要給我，說是給他的女兒歐陽芊，那畫面簡直誇張，櫃子的門都快要關不起來。」驚人的零食陣仗，連路過化妝間的人都嚇傻眼，從國民零嘴花生瓜子，到少女最愛的洋芋片、蝴蝶餅，種類豐富到可以直接開一間小型零食鋪。

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洪毛（右）、宮美樂（左）在《好運來》飾演父女。（民視提供）

爆笑的是，洪毛的「投餵」行動完全是無時無刻，宮美樂說：「他每天只要看到我，就像看到飢餓的小鳥一樣，不停地塞食物給我。隔沒多久就放一塊餅乾在我面前，再過一會兒又遞上其他點心，甚至還買整包餅乾叫我帶回家慢慢享用，他真的就像個擔心女兒餓壞的老爸。」

宮美樂（中）在《好運來》首次與蘇晏霈（左）合作，兩人默契相當好。（民視提供）

宮美樂在《好運來》飾演有中醫背景的「歐陽芊」。（民視提供）

宮美樂（中）在《好運來》首次與蘇晏霈（左）合作，兩人默契相當好。（民視提供）

除了收穫滿滿的「父愛零食」，宮美樂與首次合作的蘇晏霈也擦出了意想不到的火花，她說：「雖然是第一次合作，但我和晏霈姐就像認識很久一樣，玩得超開心，對戲的時候，我們常常丟梗、互相給意見，希望能讓劇情更有趣。」她對蘇晏霈的專業讚譽有加：「她的台詞超厲害，很多艱澀的中醫術語和行銷企劃專有名詞，都能流暢又清晰地說出來，真的太佩服了。」

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