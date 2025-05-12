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曾敬驊拍戲「鑽牛角尖」被當怪咖 學會放過自己：一點也不後悔

曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾敬驊2019年參與電影《返校》入圍金馬56最佳新演員，去年以《不良執念清除師》入圍金鐘59 戲劇節目男主角獎，演技受到肯定。他近來擔任《Bella儂儂》5月封面人物，談到成為公眾人物的這幾年間，如何不失去自己。

曾敬驊坦言，過往對許多事情，總是思考很多，但現在他選擇給自己多一點空間，饒過自己，盡情地享受表演，「比起讓自己內耗，我會去找有趣、開心的事情，無論是工作上或者生活，我也會用比較樂觀的方式去面對。」對於票房破億、電影得獎，成績的好與壞對他來說沒有那麼重要，「快樂或沮喪就讓它停在那一個時刻就好，我不會因為一部作品或一個角色就讓自己停在原地。」

曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）

曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）

拍戲的過程中，曾敬驊有過自我糾結，曾經覺得「這場戲我一定要演到什麼樣的程度才能算是『完成』」，但現在他會想的是，當下有沒有好好享受在這個角色的狀態，「享受這個狀態前提就是，調整自己的標準。與其花時間苛責自己，不如先放下，往前看。」經歷了鑽牛角尖的階段，他其實一點也不後悔，「因為那是一個了解自己的過程，我對表演這件事的看法一直在改變，就算以前對自己、生活或工作上比較苛刻，但這些過程對我來說都是好的。」

曾敬驊前陣子趁空檔回宜蘭老家一趟，與國中同學敘舊，他從小就是大家眼中的怪胎，在管樂隊、游泳隊享受榮耀，跟大眾打成一片的熱血過程中，卻也不按牌理出牌，常做出一些讓人難以理解的決定，這些老朋友的談話，像揭開了曾敬驊某個自己從未意識到的另一面，「學生時，我會被團體、與大家一起努力的過程所感動，也會感到開心，但另一方面，我也很享受自己一個人。」

曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）

該選擇忠於自我，還是迎合大眾的想法，這是曾敬驊在表演以外的功課，「剛拍戲的時候，我一心都在想要怎麼把它做好，當我太專注於在這些東西時，就少了跟別人的互動，我的話又少，久了就會變成別人眼中的怪咖，但我最近已慢慢的找到讓大家認識我的方式，當你願意把全部的自己丟給別人看時，你做什麼東西也都不會奇怪了，就算別人覺得怪，也沒差，因為我已把內心的東西分享出去了，也只有把自己坦誠交出去，別人才會真正的瞭解你。」他形容，團體就像是一個班級，大家都希望自己是第一名，是最獨特的人，但也會在過 程中與人開始產生無形的距離，而現在的他知道，每個人都代表著不同的角色，即便今天考最後一名，這個人在班上還是很獨特的存在。

曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）

曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）曾敬驊擔任《Bella儂儂》5月封面人物。（Bella儂儂提供）

在《疫起》電影中，曾敬驊飾演一名護理員，對應當時的大環境，讓他對「失去」有了很深的感受，一直到下戲兩年之後，如今的他有了新的體悟，「對於『失去』，我好像比較能釋懷了，它其實就是從形體變成一種能量的方式。」在獲得之餘，同時也在道別，不管是錯失了一次的入圍，還是少了一次試鏡的機會，人事物的流動， 都是一種失去，「不管是失去親人、朋友或是小動物， 都會很難受，會有一些情緒，因為再也看不到這個的形體，可是我相信，當你想念這個形體的話，那個能量就會在。」被問最怕失去什麼？他說：「失去情緒、失去開心這個情緒，除此之外，就是怕失去自我。」

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