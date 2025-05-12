結識42年 民歌天后痛問韓賢光：在天堂和薛岳重逢了嗎？

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人韓賢光日前打球時心臟驟停送醫搶救，無奈最後還是在今天凌晨過世，享年67歲，民歌天后鄭怡和他相識42年，得知他過世相當難過，由於韓賢光過去和薛岳都是「幻眼合唱團」夥伴，鄭怡也喊著韓賢光的暱稱說：「阿言，你在天堂和薛岳重逢了嗎？你們可以接著唱著《機場》，繼續你們的音樂。」

韓賢光（前排左二）過世，好友希望他到天堂能和昔日樂團夥伴薛岳（右）重逢繼續做音樂。（翻攝自臉書）

鄭怡發文談到：「今早起床，看到老友韓賢光過世的消息，不勝唏噓。」她感傷說：「我們都叫他阿言，和我們相處時總是笑咪咪的，人緣極佳。當年他是薛岳的「幻眼合唱團」貝斯手及團長，我剛發完《小雨來得正是時候 》，我們同在拍譜唱片發片，在1983年我們就認識了，薛岳和韓賢光就像我的哥哥。」

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鄭怡發文回憶韓賢光。（資料照，記者胡舜翔攝）

回想往事，鄭怡說：「後來薛岳因肝癌過世，韓賢光仍然繼續音樂工作，我們常常在一些演唱活動上相遇，我永遠記得他笑地眼睛成瞇瞇眼的樣子，怎知，再也見不到了！」

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