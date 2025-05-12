金曲獎入圍名單選在這天公布 宇宙人和 Marz23擔下重任

宇宙人負責宣讀入圍名單。（資料照；台中市客委會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「第36屆金曲獎」入圍名單公確定將在5月14日下午1點於NUZONE 展演空間舉行，歌迷最關切的誰會入圍，誰是入圍大贏家，都將在本週三下午揭曉。

日前傳出本屆評審團主席是丁曉雯，而週三負責宣讀入圍名單重要任務的包括得過金曲獎最佳樂團的宇宙人，以及入圍過最佳華語男歌手的Marz23，其他宣讀嘉賓還包括舞思愛、柔米以及蔡家蓁。

請繼續往下閱讀...

Marz23負責宣讀入圍名單。（資料照；KKBOX提供）

去年金曲歌后蔡健雅有為《不夠善良的我們》推出戲劇音樂設計專輯，林宥嘉也有作品《王 Love, Lord》，加上Energy找到唱片事業「第二春」發行的《Here I Am》，再加上落日飛車、美秀集團等多組樂團有推出專輯，究竟最後誰能受評審團青睞入圍最多獎，就等本週三揭曉。

值得注意的是，原本邱軍去年推出的《情歌手》很被看好，不少粉絲都希望他有機會入圍甚至最後得到金曲獎新人，但他涉及酒駕撞人致死，究竟最後有無機會入圍，就等週三看結果。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法