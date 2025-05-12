白冰冰連遇行李魔咒 苦苓提建言要她別生氣

白冰冰日前帶粉絲出遊行李凸槌，母親節前夕原本開心出國，卻再次遭遇行李魔咒。（翻攝自白冰冰臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人白冰冰日前帶粉絲出遊行李凸槌，母親節前夕原本開心出國放鬆，卻再次遭遇行李魔咒，她罕見動怒發文，直指2次行李遺失都與國泰航空有關。

今（12）日上午，作家苦苓透過臉書發文向冰冰姐報告：「掉行李是出國旅行常見的事，只要先買好旅遊不便險，你的內衣褲化妝卸妝護膚品再加一個裝這些東西的包包，都可以在機場購買，並由保險公司全額理賠⋯⋯不要生氣哦！」

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白冰冰掉行李第一次事件發生在前往斯里蘭卡旅途中，經香港轉機全團16人行李竟未隨機抵達，經強力交涉才找回，導致班機延誤45分鐘。未料這回再度搭乘國泰航空，從香港轉機抵達目的地時，全團行李皆順利抵達，唯獨她與助理共同託運、掛在她名下的行李「再度失蹤」，白冰冰傻眼：「助理的行李來了，我的據說又留在香港了！」

儘管航空公司提供少許零用金補償，白冰冰仍覺得相當不便，苦笑表示：「完全沒換洗衣物，沒有內衣褲、卸妝用品，也沒護膚品。」只能獨自坐在浴缸前發愁，所幸隨身攜帶的常備藥品救了她，「這就是今年我過的母親節，可以去買樂透了！」呼籲航空公司要更加用心處理旅客行李問題，「歷史悠久的航空公司，能不能再用心一點？」

對此，國泰航空說明，地勤團隊接獲旅客申報後，隨即提供基本用品採購補助，也盡快安排行李於隔日航班交還顧客；對於造成顧客不便，國泰航空深表歉意，強調會繼續與顧客保持聯繫，盡力提供所需協助。

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