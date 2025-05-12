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娛樂 音樂

韓賢光過世天堂重逢薛岳！流氓阿德哀悼：天上再組一團來玩玩

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人韓賢光日前打羽球昏倒心臟驟停，李驥等音樂人為他集氣，可惜今（12日）仍傳出他已不幸離世消息，流氓阿德發文悼念，並希望以後能在天上繼續組團玩玩。

韓賢光過世，音樂圈好友表達不捨之意。（翻攝自臉書）韓賢光過世，音樂圈好友表達不捨之意。（翻攝自臉書）

韓賢光今天凌晨3點54分在中國上海病逝，死因是「突發性心源性猝死」，享年67歲，過去他曾是「優客李林」專輯製作人，也參與過王力宏、任賢齊等眾多歌手的唱片或是演唱會事宜，前兩年則組「答案商店」樂團擔任團長，也推出同名專輯。

流氓阿德（圖）不捨韓賢光過世。（資料照，記者潘少棠攝）流氓阿德（圖）不捨韓賢光過世。（資料照，記者潘少棠攝）

過去韓賢光也是「幻眼合唱團」團長，主唱薛岳英年早逝，如今韓賢光也過世，粉絲相信他們會在天堂重逢，「敘舊」繼續聊聊喜歡的音樂。

流氓阿德則發文：「韓賢光，一路好走。我們天上再見。到時候再組一團來玩玩。人生無常，我打算把23號這一場演唱會變成生前告別式。讓認識的，陌生的，半生不熟的朋友一次見個通透。誰知道明天之後還見不見得到呢？」

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