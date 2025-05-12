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娛樂 最新消息

資深音樂人韓賢光病逝上海 享壽67歲

李驥（左）日前在臉書發文曬出與韓賢光同框。（翻攝自李驥臉書）李驥（左）日前在臉書發文曬出與韓賢光同框。（翻攝自李驥臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深音樂人韓賢光日前因暈倒送醫插管搶救，家屬稍早發出訃聞，表示他不幸於今（12）日凌晨3點54分在中國上海因突發心源性猝死病逝，享壽67歲。

韓賢光曾為樂團「幻眼合唱團」團長兼貝斯手，7日傳出在上海心臟驟停，緊急被送往醫院搶救，「優客李林」成員李驥也隨即發文曬出與韓賢光同框：「韓老師加油！小酒館之約還等著你。」

早年曾與優客李林、林志炫、伊能靜等歌手合作的韓賢光，亦擔任過「民歌」系列演唱會的音樂總監，是台灣搖滾音樂重要人物之一。

韓賢光病逝上海，家屬哀悼文全文如下：

這路上，少了一道光

在這個讓人措手不及的日子裡，我們痛失一位珍貴的音樂人、一位敬業的老

師，也是一位才華洋溢的製作人，同時也失去了至親的家人。在此沉痛的通知大家，我的先生韓賢光老師因「突發心源性猝死」，經多日搶救無效，於2025年5月12日病逝於上海，享年67歲。

韓老師來自印尼，1978年來台灣求學，1980年開始發展音樂生涯，他說過：

即便從頭活過，也要用生命繼續彈奏音樂。他在66歲年齡下還組建了《答案商店》樂團，並擔任團長，在音樂舞臺上他是那麼的精采活著。

他用音符寫下人生，用製作推動無數動人作品的誕生。站在舞臺上他是表演

者，站在幕後也是位音樂付出的推手。他的耳朵敏銳，他的心更敏感。他自帶

光，卻是照亮別人之用，溫和、誠懇，內心卻也一直很搖滾。

這路上，少了這一道光，大家或許再也聽不見他彈奏的音符，再也看不見他在燈光下專注的神情，但他留給世界的節奏與回憶，將繼續回響。願他一路走好，謝謝他曾經在我們生命裡，譜奏那麼動人的旋律！

最後感謝各界關心，祈願他的安息。

遺孀家屬

Gina 品家 致

2025.05.12

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