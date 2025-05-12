晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

國定假日4+1 律師林智群轟：藍白沒事前跟產業界討論

立法院9日三讀通過增加4天國定假日，勞動節也改為全國放假。（資料照）立法院9日三讀通過增加4天國定假日，勞動節也改為全國放假。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院9日三讀通過增加4天國定假日，勞動節也改為全國放假，中小企業總會理事長李育家表示全國放假一天影響產值約300億元，過去為修正「勞動基準法」取消7天假，現增回5天放假日，中小企業除面臨川普關稅壓力、又得增加勞動成本，受到衝擊最大，很遺憾立委並未與工商團體等溝通。

律師林智群12日針對增加國定假日2度發文，在新發文中，他對於多放假沒意見，卻在乎「藍白委員沒事前跟產業界討論」，林智群表示，2016年全面實行週休二日，政府還跟勞團、工總、商總開會討論很多次，找到大家可以接受的平衡點，「現在藍白增加四天假，有跟產業界討論嗎？」

林智群說，員工是人民，企業老闆也是人民，台灣還一堆中小型企業，員工是人，老闆就不是人？每年增加四天假，這個成本就是老闆要承擔，立法委員根本就是做無本生意，「如果這樣可以的話，那乾脆加碼員工一進公司就有20天特休假，反正成本不是立法委員自己出。」

他最後無奈說，老闆也不是吃素的，「接下來就是少請員工，失業率增加，年輕人找不到工作，再來靠北政府。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中