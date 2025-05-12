李芷霖駁當小三滅火 元配反擊嗆撒謊騙炒作

李芷霖被控介入他人家庭，經紀公司緊急闢謠強調是造假。（翻攝自李芷霖IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊小龍女成員「霖霖」李芷霖被控與人夫外遇，李芷霖所屬經紀公司發聲明強調惡意攻擊稱並非事實，昨（11）晚深夜她在IG發聲，親自對外說明來龍去脈，否認沒當小三，但承認私密照是她本人，且拍攝者就是前男友林庭謙，元配隨即反擊指李芷霖撒謊騙炒作。

元配在Dcard發長文表示與老公在美國唸書時認識，也並非李芷霖親友所指「拜金女」，還說和老公已進入離婚程序，但不願公開夫婿資訊，是為2個孩子著想；元配也稱外流照片是她親自在老公手機中發現，內含「時間、地點與李小姐的淘寶收貨地址」等具體證據，暗指李芷霖撒謊。

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而李芷霖則在聲明中表示，匿名網友散播「小三謠言」，強調「2019年至今我只交往過林庭謙一人，從未介入他人感情或婚姻」；至於最爭議私密照，李芷霖認了照片是與林庭謙交往期間對方所拍攝，她當時要求刪除，未料卻出現在這次爆料，她痛心表示：「這已涉及散播個人私密影像，我會請律師提告。」

昨（11）晚深夜李芷霖發布4點聲明，將提供佐證資料自清。（翻攝自李芷霖IG）

最後李芷霖表示：「在一段曾經認真付出的感情結束幾年後，還要面對這種程度的惡意攻擊，誰都不願意遇上這樣的抹黑，我會把法律行動交給律師處理，同時也會努力調適自己的情緒，繼續好好工作與生活。」

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