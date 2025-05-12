《罪人》北美續賣勇破2億美金！《麥塊》全球達成重大票房里程碑

動作驚悚片《罪人》在北美持續展現驚人續航力，每週跌幅都超低。（華納兄弟提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《黑豹》金獎名導萊恩庫格勒、男星麥可B喬丹5度合作的動作驚悚片《罪人》在北美持續展現驚人續航力，上映第4週再進帳2110萬美金（約台幣6.37億元）佔據票房亞軍，僅較前週下降36%，北美票房也正式突破2億美金，目前累積2.16億美金（約台幣65.21億元），全球累積票房則已達2.83億美金（約台幣85.43億元）。

《MINECRAFT麥塊電影》全球票房達成突破9億美金的重大票房里程碑。（華納兄弟提供）

和《罪人》同樣由華納兄弟發行的《MINECRAFT麥塊電影》上映第6週仍位居北美票房第三名，以800萬美金（約台幣2.41億元）穩居票房前段班。目前北美累積票房4.09億美金（約台幣123.47億元），全球票房更達成突破9億美金（約台幣271.71億元）的重大票房里程碑。

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目前《MINECRAFT麥塊電影》全球累積票房高達9.09億美金（約台幣274.42億元），暫居今年好萊塢電影全球票房冠軍，同時也是影史遊戲改編電影第二名，僅次於《超級瑪利歐兄弟電影版》，若暑期熱潮持續，有望成為今年首部突破10億美金（約台幣301.9億元）的電影。

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