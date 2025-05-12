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娛樂 最新消息

好口碑助威《雷霆特攻隊*》蟬聯雙週冠軍！全球賣破2.72億美金

漫威電影宇宙最新作品《雷霆特攻隊*》穩坐票房冠軍。（漫威影業提供）漫威電影宇宙最新作品《雷霆特攻隊*》穩坐票房冠軍。（漫威影業提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙最新力作《雷霆特攻隊*》上映第二週末仍氣勢不減，以3310萬美金（約台幣9.99億元）穩坐北美票房冠軍寶座，展現不俗續航力。截至目前為止，該片北美上映10日累積票房已達1.285億美金（約台幣38.79億元），全球票房則突破2.72億美金（約台幣82.11億元）。

與首週末的7430萬美金相比，《雷霆特攻隊*》次週僅下滑55%，表現遠優於近年其他漫威電影的第二週跌幅，憑藉穩定評價與觀眾口碑，展現出不同於以往的長線潛力。為延續熱度，迪士尼已於首週末後揭曉片名中「*」的含意為「新復仇者聯盟」，主要角色也並確定將在明年將上映的《復仇者聯盟：末日之戰》（暫譯）中登場。

迪士尼執行長鮑勃艾格也在本週投資人電話會議中盛讚該片，稱其為「漫威新策略下首部且最成功的代表作」。他坦言漫威近年產量過多，導致品質不一，「我們學到一點：產量增加不一定帶來品質提升，我們也承認一度失去焦點，推出太多內容。」

而對戲院業者而言，《雷霆特攻隊*》的正面成績是一劑強心針，接下來，漫威將於7月推出今年第三部、也是最後一部大銀幕作品《驚奇4超人：第一步》，來開啟漫威電影宇宙第6階段，有望延續今年暑期檔的超級英雄熱潮。《雷霆特攻隊*》全台持續上映中，票房成績將於下午揭曉；《驚奇4超人：第一步》則將於7月23日在台上映。

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