小S女兒母親節寫信給大S 「姨媽變回天使了」動人告白惹淚崩

〔記者侯家瑜／台北報導〕大S徐熙媛離世百日，適逢母親節，家人們仍籠罩在濃濃的哀思之中。小S徐熙娣的二女兒Lily昨深夜在社群平台發文，以一篇感人至深的長文懷念大S姨媽，娓娓道出她童年時期受到的鼓勵與陪伴。

小S二女兒Lily發文懷念大S。（資料照，記者胡舜翔攝）

Lily回憶自己從小對世界充滿疑問，卻因為藝術找到出口，而唯一真正理解她畫中深層情緒的人，就是姨媽大S，「大家常說我畫得有特色，只有您說：『Lily！我們心靈相通！』」她寫道，「謝謝您看見了我畫裡一層又一層、躲在最深處的我。」

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她也提到當年受到網路攻擊時，大S不像大人們習慣說「不要理會」，反而直接在半夜逐一檢舉酸民留言，「突然好安靜，好像音樂盒沒電了，裡面的芭蕾舞者終於不用再被迫旋轉了。」

這封信裡，Lily細數姨媽的溫柔、開放與理解，從聊藝術到外星人再到死亡，大S總是耐心聆聽並給出溫暖的答案。她寫下：「您說人死後可以選擇想去的地方，我問那我可以去二次元嗎？您說當然可以。」

在母親節這天，她選擇以這篇信來致敬大S，並動情地寫下：「謝謝您送給我最珍貴的禮物，不是東西，也不是一句話，而是那份被您守護著的孩子氣。我會把它收進心裡，好好珍惜，一輩子。」最後她向天上的姨媽說：「今天是母親節，母親節快樂。我愛您，我的姨媽。」

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