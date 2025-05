NIEL新歌全球首唱獻台灣！幽默開價2.8億賣「原味護唇膏」

〔記者廖俐惠/報導〕韓團TEEN TOP成員NIEL升格成當老闆自組工作室,歷經一年半的準備,發行第四張迷你專輯《SHE》,隨之誕生的限定「Dear SHE」見面會,留給台灣N-LISS(粉絲名),昨天(10日)更將新專輯完整版「全球首唱」獻給台灣,他笑認:「其實有點緊張呢!」

「全球首唱」獻給台灣,NIEL坦言第一次有點緊張。(FU Entertainment、DJB提供)

見面會一開場,NIEL帶來新專輯同名主打《SHE》,用新歌向全場的N-LISS告白,唱完後他略顯緊張的問大家:「大家聽我的新歌覺得如何?」N-LISS熱情回應,讓剛升格當老闆,擔心大家會不習慣得他,稍稍鬆了口氣。聊到新專輯《SHE》,NIEL說整體籌備用了快一年半的直時間,但正式動工錄製專輯竟只花了一個半月,展現超高效率。這次的見面會也是專輯上線後的第一個個人專場,「我到目前為止,沒有把它唱完,今天應該是可以在台灣『全球首唱』,有點緊張呢!」

請繼續往下閱讀...

相關新聞:NIEL當老闆拒簽TEEN TOP隊友!父母溜來台灣:沒人看我表演

這次訪台舉辦見面會,NIEL將新專輯「全球首唱」獻給台灣,4首新歌《SHE》、《The Meaning Within Love》、《If you′re the ocean》和《What’s the Excuse for Love?》讓全場N-LISS直呼:「太幸福了!」NIEL也說只唱新歌未免太可惜,加碼經典代表作《In Your Space》和《Forever Young》讓全場N-LISS重溫當時的感動。

英文字卡貼在NIEL身上。(FU Entertainment、DJB提供)

在遊戲環節,NIEL必須全身貼上寫有英文字母A to Z的便利貼,透過1分鐘熱舞篩選題目回答上面的問題,原本以為不是太難的任務,卻沒想到便利貼遇上牛仔服變得相當容易掉,NIEL先是幽默表示:「如果全部掉下去怎麼辦?」隨後請主持人幫忙,不忘強調要黏好,用力拍打也可以,甚至邀請N-LISS上台一起幫忙,相當寵粉。

其中一題問到最喜歡的音樂人?NIEL說有一個人叫「尼爾」,很會唱歌,舞跳得也不錯,非常欣賞他,幽默的和大家毛遂自薦。另外一題問到最怕什麼?NIEL自爆很怕昆蟲,去年就曾看到車窗上有螳螂,一直啟動雨刷想趕走螳螂,最後才發現原來在車內,讓他印象深刻。值得一提的是,鮮少跳女舞的NIEL在見面會上重現少女時代的《oh!》,雖然前陣子已有挑戰成功,但還是讓他直呼:「有點害羞。」

相關新聞:李聖經「粉色麥克風」竟是台粉送的 最美茉莉公主喊別看手機:看我!

在搜包環節,NIEL相當大方事前完全沒有整理包包,主持人翻出他的錢包、香水、墨鏡和護唇膏,並向大家展現他的新名片,幽默說:「上面有我的電話,歡迎打給我。」在介紹護唇膏時,他提到是同事旅遊送他的禮物,因為很好用所以一直戴在身上,N-LISS也請他介紹想跟進購買,還有人要求現場競標,NIEL還因此陷入思考,搞笑說這是我要用的,競標價訂在130億韓元(約台幣2.8億元)好了,幽默護物。值得一提的是,大家看到「羽毛」時,原本一臉迷惑,NIEL隨即表示因為TEEN TOP粉絲名稱是「天使」,看到羽毛就像他們陪在身邊,感性告白粉絲。

NIEL自信畫畫能力了得,竟意外第一題就卡關,靠畫團員扳回一城。(FU Entertainment、DJB提供)

而在畫圖環節,原先對自己的繪畫能力給出滿分高分的NIEL,意外在第一題就卡關,令他不敢置信。直到第三題,才正要畫髮型馬上有眼尖的N-LISS認出是團員Ricky,才讓他安心,稍稍恢復自信。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法