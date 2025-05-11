晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓「大力水手」逝世享壽81歲 《妻子的誘惑》張瑞希發文悼念

李相瀧因病逝世，享壽81歲。（翻攝自X）李相瀧因病逝世，享壽81歲。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕活躍於90年代的資深藝人李相瀧不幸於9日逝世，享壽81歲！他生前以滿滿的熱情和獨特談吐，深受大眾喜愛，多位圈內人士發文悼念，包括韓劇《妻子的誘惑》張瑞希曬出和李相瀧的合照，表達不捨。

李相瀧曾有「大力水手」封號。（翻攝自X）李相瀧曾有「大力水手」封號。（翻攝自X）

張瑞希昨（10）在IG發文表示，李相瀧老師逝世了，在弔唁時見到了他的家人，眼淚忍不住流下來；她回憶，1983年獲李相瀧推薦擔任主持人，於是首次踏上節目舞台，「難忘他生前做了很多好事，願老師安息」。

張瑞希（左）曬昔日合照悼念李相瀧。（翻攝自IG）張瑞希（左）曬昔日合照悼念李相瀧。（翻攝自IG）

韓媒報導，李相瀧於本月9日罹患感冒，去了首爾瑞草區住宅附近的醫院，緊急接受治療，最終不敵病魔逝世。

李相瀧曾在《友誼的舞臺》中作為MC活躍於圈內，被稱「大力水手大叔」，曾獲國民勳章冬柏章殊榮，還曾贊助500多名因心臟病受苦的兒童，幫助他們找到新生命，善舉在圈內傳開。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中