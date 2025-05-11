韓「大力水手」逝世享壽81歲 《妻子的誘惑》張瑞希發文悼念

李相瀧因病逝世，享壽81歲。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕活躍於90年代的資深藝人李相瀧不幸於9日逝世，享壽81歲！他生前以滿滿的熱情和獨特談吐，深受大眾喜愛，多位圈內人士發文悼念，包括韓劇《妻子的誘惑》張瑞希曬出和李相瀧的合照，表達不捨。

李相瀧曾有「大力水手」封號。（翻攝自X）

張瑞希昨（10）在IG發文表示，李相瀧老師逝世了，在弔唁時見到了他的家人，眼淚忍不住流下來；她回憶，1983年獲李相瀧推薦擔任主持人，於是首次踏上節目舞台，「難忘他生前做了很多好事，願老師安息」。

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張瑞希（左）曬昔日合照悼念李相瀧。（翻攝自IG）

韓媒報導，李相瀧於本月9日罹患感冒，去了首爾瑞草區住宅附近的醫院，緊急接受治療，最終不敵病魔逝世。

李相瀧曾在《友誼的舞臺》中作為MC活躍於圈內，被稱「大力水手大叔」，曾獲國民勳章冬柏章殊榮，還曾贊助500多名因心臟病受苦的兒童，幫助他們找到新生命，善舉在圈內傳開。

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