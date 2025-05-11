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韓影帝2歲女兒「可愛背影」曝 超正母親藏育兒艱辛

李珉廷（左）曬出2歲女兒的背影，吸引粉絲的注意。（翻攝自IG）李珉廷（左）曬出2歲女兒的背影，吸引粉絲的注意。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演員李珉廷和李炳憲結婚12年，育有一對兒女，今（11）李珉廷在IG上傳一組照片，曬出女兒的可愛背影，雖然正面並未曝光，不過已引來眾多網友注意，超過萬名粉絲點讚。

韓國演員李珉廷（左）和李炳憲結婚12年，育有一對兒女。（翻攝自IG）韓國演員李珉廷（左）和李炳憲結婚12年，育有一對兒女。（翻攝自IG）

李珉廷配文表示2歲的女兒比花還要美，又可愛，並向她說「讓我們一起去看，去感受世界上有多少美好的事物吧。」女兒頭上有著蝴蝶結髮夾，搭配牛仔連身裙，可愛模樣引人注目，吸引網友表示「媽媽好正，女兒以後也不得了」、「手機一打開就看到這個小可愛」。

李珉廷除了肩負育兒重任，還經營YT「李珉廷」頻道，公開明星日常，截至今天，訂閱人數突破24萬人；李珉廷最近打趣表示，本來說好要開YT療癒自己，沒想到完全沒療癒感，「當團隊要求我如何養育孩子時，真的有生氣的感覺。」

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