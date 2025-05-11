廣末涼子以《信用詐欺師》回歸？業界曝高評價關鍵

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子上月出車禍，送醫後暴打女護理師，之後又診斷出罹患躁鬱症與甲狀腺機能亢進，全面暫停演藝活動；日媒《FRIDAY》近日報導，她有望明年以電影《信用詐欺師》第四部回歸，業界人士對她評價依舊很高。

廣末涼子（右）曾加入《信用詐欺師》特別篇演出，左為小日向文世。（翻攝自X）

《信用詐欺師》於2018年4月在富士電視台首播後，隔年推出首部劇場版，創下29.7億日幣（約台幣6.1億元）票房佳績，2020年、2022年第二、第三部票房分別達38.4億日幣（約台幣7.9億元）、28.9億日幣（約台幣6億元），堪稱「富士台的搖錢樹」。

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圈內人士透露，第四部明年開拍，預計2027年上映，除了主角長澤雅美等主要演員都在協調檔期，廣末涼子雖然經過這次暴打護理師風波，據悉製作單位依舊沒有放棄她。

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廣末涼子曾在特別篇系列演出「拉麵店老闆娘」韮山波子，值得注意的是，該系列也有「出軌渣男」東出昌大加盟，這次廣末有望以該系列復出，報導稱最重要的是「廣末涼子」本身就是品牌，製作單位希望她能好好休養，恢復健康，未來任何機會都有可能發生。

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