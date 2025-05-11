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娛樂 最新消息

關公面前耍大刀！蕭煌奇在楊麗花面前唱歌仔戲 再爆地獄梗

蕭煌奇壓軸演出，還被拱唱歌仔戲。（高流提供）蕭煌奇壓軸演出，還被拱唱歌仔戲。（高流提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會」，今（11日）在高雄流行音樂中心舉辦第二場，除了邀請金曲台語歌王蘇明淵獻唱，另一位多次得獎的金曲歌王蕭煌奇則壓軸演唱《你是我的眼》等經典歌曲。

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擅長柔道運動的蕭煌奇談到：「我這個月24號要參加雙北世壯運，要代表台灣參加柔道比賽！」全場響起掌聲為他打氣。

楊麗花（中）現身高雄流行音樂中心，為陳亞蘭（左）打氣，右為澎恰恰。（高流提供）楊麗花（中）現身高雄流行音樂中心，為陳亞蘭（左）打氣，右為澎恰恰。（高流提供）

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蕭煌奇還被主持人陳亞蘭現場拱演歌仔戲，他即興發揮唱一段《身騎白馬》，陳亞蘭比大拇指說讚，還故意逗他：「你好大的膽子，你知道台下有坐一位歌仔戲國寶？」蕭煌奇再玩地獄梗笑說：「歹勢，我沒有看到！」

陳亞蘭（左）送花給恩師楊麗花（右），澎恰恰也很開心。（高流提供）陳亞蘭（左）送花給恩師楊麗花（右），澎恰恰也很開心。（高流提供）

風趣的蕭煌奇還跟另一位主持人澎恰恰說：「澎哥不是有棒球隊，有辦公益活動，我當時就主動跟澎哥報名，我也可以當投手，我投你打！」還提到曾去球隊開球，棒球賽對他來說沒問題。

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