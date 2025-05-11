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娛樂 最新消息

豬哥亮逝世8年突「復活」 陳亞蘭、王彩樺見了竟求「報明牌」

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會彩蛋超多，今（11日）繼續在高雄流行音樂舉辦第二場，沒想到過世將屆8年的秀場天王豬哥亮回來了！

透過AI技術，豬哥亮重新現身在藍寶石大歌廳演唱會，帶來驚喜與感動。（高流提供）透過AI技術，豬哥亮重新現身在藍寶石大歌廳演唱會，帶來驚喜與感動。（高流提供）

5月15日是豬哥亮逝世8週年紀念日，這兩天他竟在高流「復活」了，豬哥亮以AI擬真技術在藍寶石大歌廳「復活」，並與主持人陳亞蘭、澎恰恰，以及王彩樺跨時空對話，讓全場觀眾好笑又感動，陳亞蘭與王彩樺在對話結束後，忍不住內心思念當場流淚，陳亞蘭哽咽說：「真的很思念他！」在旁的王彩樺哭到泣不成聲。

相關新聞：國寶級歌仔戲巨星現身藍寶石 陳亞蘭見恩師楊麗花感動哽咽

王彩樺感念豬哥亮當年提攜，她談到：「我16歲為了還債，豬大哥得知後對我非常照顧，只要他有秀，我一定是唱第一個，而且又排十幾個舞群幫我辦伴舞，他真的很照顧我！我當年跟豬大哥主持的時候，我緊張到一個禮拜睡不著覺，真的想不到怎麼我會這麼幸運站在一個秀場大哥旁一起主持！而且豬大哥復出後開始拍電影，也都主動找我拍，是我生命中很重要的貴人！」

AI豬哥亮現身，主持人卻想要他「報明牌」。（高流提供）AI豬哥亮現身，主持人卻想要他「報明牌」。（高流提供）

昨天首場AI豬哥亮問說：「亞蘭、彩樺，我不在妳們睡得好嗎？」兩人竟感動紅了眼眶，陳亞蘭趕緊轉換情緒笑說：「豬大哥，我睡覺的時候都想到你！報一下大樂透數字嘛！」豬哥亮虧她：「怎麼開始要明牌拚現金。」

豬哥亮還開玩笑跟陳亞蘭說：「妳如果要簽明牌，可能會跟我一樣去出國深造了！」在一旁負債不少的澎恰恰聽了笑說：「我最近有點『危險』，可能要跟你一起去出國深造！」

AI豬哥亮也提到：「要看我主持卡等咧！」為高流藍寶石紀錄片《高雄有顆藍寶石》搶先宣傳造勢，紀錄片將在明年推出。

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