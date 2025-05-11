母親節最強合體 王敏淳全家出擊「檢場超狂特技」曝光
王敏淳一家四口與粉絲大合照。（TVBS提供）
〔記者傅茗渝／台北報導〕母親節這一天，王敏淳舉辦了一場獨一無二、充滿溫馨的粉絲見面會。她特別邀請媽媽李翊君與爸爸檢場同台演出，三人難得同框，現場氣氛熱絡融洽，驚喜與歡笑聲不斷。王敏淳與粉絲、好友們一同在音樂、美食與溫暖情感中，度過了難忘的母親節午後時光。
王敏淳和李翊君共度母親節，切下慶祝蛋糕。（TVBS提供）
活動開場，王敏淳感性地感謝粉絲們冒著風雨前來支持，並演唱〈Love on You〉與〈和妳一起〉，邀請粉絲牽起媽媽的手，表達心中最真摯的愛與感激。她還帶來長笛演奏《魔女宅急便》主題曲，營造出輕鬆悠揚的氣氛。隨後，媽媽李翊君登台，笑說這是她歷來最忙碌也是最溫馨的一次母親節，母女倆一同切下母親節蛋糕、分享日常趣事。現場粉絲熱情點歌，一位小男孩點唱〈沙漠寂寞〉；王敏淳則即興演唱年輕人喜愛的〈跳樓機〉，全場聽得如癡如醉。
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王敏淳開場長笛表演。（TVBS提供）
活動高潮接連不斷，爸爸檢場帶著毛小孩Berklee驚喜現身，全場驚呼連連、掌聲四起。檢場以幽默話語炒熱氣氛，王敏淳笑說爸爸是她最棒的玩伴，兩人常常一起出國打高爾夫，興趣相投，有如一家人的實境秀。檢場更秀出隱藏才藝——演奏爵士鼓，三人合力演出〈心肝寶貝〉，感性表示：「我們都是媽媽的心肝寶貝。」壓軸曲〈萍聚〉則讓全場齊聲合唱、拍手共鳴，為這場母親節見面會劃下完美句點。
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